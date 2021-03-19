Kılıçdaroğlu'ndan ani Silivri ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde genel başkan yardımcısı Seyit Torun ve parti sözcüsü Faik Öztrak ile birlikte Silivri Çeltik Mahallesi'ne geldi. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler Çeltik Mahallesi'nde bir süredir ikamet eden Veysel Kılıç adlı vatandaşı evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun; Adalet Yürüyüşü eylemi sırasında birlikte yürüdüğü Kılıç'a daha önceden verdiği ziyaret sözünü gerçekleştirdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun Silivri Çeltik ziyaretine CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, İBB ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Bora Balcıoğlu ve CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Suna Göçengil de eşlik edenler arasındaydı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 22:36