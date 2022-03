KİPTAŞ tarihinde ilk kez 5 ay erken teslim edildi

Anahtar teslim töreninde konuşan İmamoğlu, depremle mücadele ve kentsel dönüşümün tüm siyasi kavramların üzerinde bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini söyleyerek iş birliğinin şart olduğunu vurguladı. Beylikdüzü’ndeki kentsel dönüşüme altı buçuk yıl gecikmeli olarak başlayabildiklerini söyleyen İmamoğlu, “Siyasi kapris ya da siyasi bir yarışı kentsel dönüşümün bir parçası haline getirip işin ve planın geciktirilmesi, insanların manipüle edilmesi sebebiyle altı buçuk sene sonra orada temel atılıyor. Biz, altı buçuk yıl önce temelini atıp çoktan o insanları, binalarına kavuşturabilirdik” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, Başkan İmamoğlu döneminde yapımına başlanan sosyal konut projesini iş bitim tarihinden önce tamamladı. Yeni dönem vizyonunun ilk örneği olan KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutları’nda daire sahiplerine anahtarları düzenlenen törenle teslim edildi. 11 hak sahibinin yeni yuvalarına kavuştuğu programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ tarihinde ilk kez bir sosyal konut projesinin tarihinden önce sahiplerine teslim edildiğini söyledi. İnşaat maliyetlerinin gün içinde bile değiştiği bir dönemde konutları tamamladıklarını belirten İmamoğlu, “Birçok inşaat durma noktasına geldi, İstanbul'da. Türkiye'de ne yazık ki böylesi bir ekonomik sürecin içerisindeyiz. Buna rağmen bunu başarmak ve beş ay önce hak sahiplerine evlerini teslim etmek bir başarı örneğidir” diye konuştu.

“BİZ KAMUYA AİT BİR VARLIĞI YÖNETİYORUZ”

İBB iştiraklerinde şeffaflığı, halka aitliği en üst seviyede hissettirecek uygulamaları yerine getirdiklerini kaydeden Başkan İmamoğlu, “Biz kamuya ait bir varlığı yönetiyoruz. Her anından vatandaşımızın haberi olması lazım. İBB ve ona bağlı olan kurum ve kuruluşların bütün hizmetleri halkımızın her an gündeminde. Benim şirketim, varlığıyla bana ait dediğiniz duyguyu, bu kurumsal yapıda göreceksiniz. Bu kurumsallığı bu kamu ahlakını, bu kamu duruşunu… Bu kamu hukukunu İstanbulluya hediye etmek istiyoruz. Ben eminim ki İstanbullu, belki de daha öncesinde bu kurum ve kuruluşları hiç bu kadar yakınında ve kendisine ait olduğu şeffaflıkta hissetmemiştir. Aslında burada yapılan hizmetin ve öngörülerin sizlerle beraber projenin başlangıcından bitimine kadar en şeffaf haline size aktarılmasının altında yatan felsefe bu” dedi.

“KOMŞUMUZUN ÇAYINI KAHVESİNİ İÇMEYE GELİRİZ”

Haziran 2020’de başlanan projede 1.396 konut ve 50 ticari birim bulunduğunun bilgisini veren İmamoğlu, konuşmasını şöyle devam etti:

“Bu bünyenin içerisine bir kreşimizi kattık. Önce şöyle bakıyoruz olaya. Burada kamunun ihtiyaç duyduğu hangi unsuru, hangi eksikliği giderebiliriz? Kreş başta olmak üzere, kütüphane, öğrenci yurdu gibi hususları yaptığımız her işin içine yanına katmak ve o bölgedeki bir ihtiyacı gidermek de projeciliğimizin önemli bir aşaması. İki yılı doldurmadan bu projeyi sizlerle paylaşmanın ve hayırlı olsun demenin keyfini yaşıyoruz. Üç etap halinde iki buçuk ay içerisinde anahtarlar teslim edilecek. Demek ki Mayıs, Haziran aylarında belki sağlık çalışanı değerli hemşerimin ya da amcamın ya da burada bulunan bir başka komşumuzun evinde çayını kahvesini içmeye geliriz.”

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DAYANIŞMA ŞART”

KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutları’nın yüzde 40 yeşil alana sahip olduğunu belirten İmamoğlu, projenin tasarımıyla geçen yıl uluslararası ödüle sahip olduğunu söyledi. Projenin 40 bin başvuruyla Silivri ilçesinde talep rekoru kırdığını sözlerine ekleyen İmamoğlu, “Sağlam, sağlıklı binalarda hayatını devam ettirmek çok önemli. Kentsel dönüşüm meselesi, İstanbul'un kıymetli bir konusu. Hiçbir an zihnimizden çıkarmamamız gerekiyor. Sosyal konut da aslında bu alana hizmet eden bir çalışma. Çünkü siz aslında burada sosyal konut imkanı sağlayarak insanların daha sağlam, daha sağlıklı konutlara kavuşmasını sağlamış oluyorsunuz. Bu dönüşümün önemli bir parçası. Sıkıntılı binalarla ilgili dönüşüme dair KİPTAŞ'ın ve şehircilik grubumuzun içerisinde bulunan daire başkanlıklarımızdan diğer iştiraklerimize varıncaya kadar bir arada iş üretmenin yoğun bir çabası içerisindeyiz. Burada büyük bir dayanışma şart. Bakanlıktan ilçe belediyelerine, Büyükşehir Belediyesi ve kendi iştiraklerimize ve vatandaşlarımıza varıncaya kadar herkes bu işin içinde önemli bir aktörü olduğunu unutmamalı” diye konuştu.

“VATANDAŞIMIZ DA SORUMLULUKLA YAKLAŞMALI”

İstanbulluların fedakar bir biçimde “Ben bu çürük binada yaşamamalıyım” düşüncesiyle konuya yaklaşması gerektiğini kaydeden İmamoğlu, “Vatandaşımız, bir an önce evimi yenilemeliyim, güçlendirmeliyim. Allah korusun bir depremde çoluğumuz, çocuğumuz, ailemizin can kaybına sebep olmamalıyım demeli. O sorumlulukla hareket etmeli. Biz birçok yerde yaşadığımız projelerin birçok ortamında ne yazık ki vatandaşlarımızın yoğun bir biçimde kendi iç tartışmaları münazaraları yüzünden ciddi zamanlar kaybediyor. Bazen uzlaşmalar, protokoller, aylar alabiliyor. Böyle olmamalı” dedi.

“DEPREM VE DÖNÜŞÜM HER KAVRAMIN ÜZERİNDE”

Deprem mücadelenin İstanbul’un öncelikli gündemi olduğunu söyleyen İmamoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Depremle mücadele kentsel dönüşümü, bu şehirde var etme meselesi siyasi kavramların üstünde bir kavram. Üstünde bir yere oturtulmalı ve orada iş birliği yapmalıyız. Altı buçuk sene önce mücadelesine başladığımız bir kentsel dönüşüm alanının, bir kısım siyasi kapris ya da siyasi bir yarışı kentsel dönüşümün bir parçası haline getirip işin geciktirilmesi, planın geciktirilmesi, insanların manipüle edilmesinin sebebi ve sonucu bunca zaman sonra orada temel atabiliyorlar. Biz Beylikdüzü’nde altı buçuk yıl önce temelini atıp çoktan o insanları yerlerinde, binalarına kavuşturabilirdik. Yazık değil mi? Günah değil mi? Bu meseleleri dayanışma içerisinde hangi ilçede, hangi ilde, nerede oluyorsa bunun partisi de yok. Hangi partiden olursa önce çözümün bir parçası olma konusunda iş birliği ve dayanışma yapma zorunluluğumuz var. Sonuçta insanların canı burada söz konusu. O bakımdan depremle mücadeleyi kentsel dönüşümü insanların gerçekten konforlu, güvenli evlerde yaşamasını sağlamayı bizim de öncelikli bir meselemiz olarak gündemimizde tuttuğumuzu ve bu anlamda da gerçekten İstanbul'un her noktasında KİPTAŞ'ın ve diğer kurum ve kuruluşlarımızın tabelasını asarak kentsel dönüşüm mücadelesinin en öncü, en öndeki kurumu olmayı hedefliyoruz. Bu yönde yakın zamanda göreceksiniz ki İstanbul'da bir çok kentsel dönüşümle ilgili yıllar yılı çözüme kavuşmamış birçok alanda KİPTAŞ'ın ve kurumlarımızın tabelalarını hep beraber size yaşatacağız.”

Konuşmasının ardından anahtarının teslim alan Uğur ve Cansu Güney çiftinin dairesini gezen İBB Başkanı İmamoğlu, aileye sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

BEYLİKDÜZÜ’NDE KENTSEL DÖNÜŞÜME BAŞLIYORUZ

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, anahtar teslim törenin yaptığı konuşmada şirket tarihinde ilk kez bir sosyal konut projesini beş ay erken teslim etmenin haklı gururunu yaşadıklarını paylaştı. Hak sahiplerinin çok ayrıcalıklı bir projede yer aldıklarını belirten Kurt, “Biz herkes için iyi yaşam mümkün dedik. Doğru planlama, öngörülü bir çalışmayla kamu yararına ne kadar faydalı işler yapılabildiğini iki buçuk yılda gösterdiğimize inanıyoruz. KİPTAŞ olarak sadece sosyal konut projelerinde değil, İstanbul'daki riskli yapıların dönüştürülmesi için de aktif rol alıyoruz. Bu kapsamda. uzun uğraşlar sonunda çözüme kavuşturduğumuz Beylikdüzü Gürpınar bölgesindeki kentsel dönüşüm projemizin de bu ay sonu itibariyle temelini atacağımızı buradan herkese duyurmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

MİMARİSİ, YEŞİL ALANLARI VE PEYZAJIYLA ÖNE ÇIKIYOR

1.396 konut 50 ticari birim 1 kreş olmak üzere; toplam 1.446 bağımsız birimden oluşan KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutları’nın temeli 13 Haziran 2020’de temeli atıldı. Pandemi döneminde lansmanı yapılan proje, 3 haftalık ön başvuru süresince 40 bin 392 başvuru alarak, Silivri ilçesindeki en yüksek başvuru rakamı ile rekor kırdı. . KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutları projesinin yüzde 40’ını oluşturan yeşil alanlar, çağdaş bir anlayışla düzenlendi. Rekreasyon, oyun ve spor alanlarının yanı sıra projedeki her konutun kapanmaz manzaraya sahip geniş balkonlar ile yeşile değmesi sağlandı. Aynı zamanda IDA - International Design Awards (Uluslararası Tasarım Ödülleri) 2020 kapsamında “Mimari” kategorisinde Türkiye’den ödül alan tek proje KİPTAŞ Silivri 4. Etap Konutları oldu.