Kobak’tan Engelliler Gününde Anlamlı Bağış

“BELEDİYE BAŞKANIM ADINA TEŞEKKÜR EDERİM”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde yapılan bağış nedeniyle Kobak’a teşekkür eden Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdiresi Meral Demir “Aslında sosyal desteklerle ve bağışlarla bazı kurumlar ayakta kalıyor. Bu sandalyeler uzun ömürlü oluyor, ihtiyacı bittiği zaman bize teslim edilecek ve biz bir başkasına vereceğiz. Çünkü bunlar uzun soluklu malzemeler, dolayısıyla yine bir ihtiyaç sahibine tekrar gidecek. Çok teşekkür ediyoruz, böyle bir günde böyle bir şeye vesile olduğun için. Böyle şeylere her zaman rastlamıyoruz, Belediye Başkanım adına teşekkür ederim” dedi.

“Bizde bir arkadaşımıza daha el uzatmanın, dua almanın sevincini yaşadık” diyen Silivri Haber Ajansı Koordinatörü Şenay Kobak da “Zihinsel, bedensel olarak hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlanan kişiler evet engelli. Bu durumda bizim sağlıklı görünmemiz bizlerinde, yani fiziken sağlıklı görünen lakin her gün engelli adayları olarak, bizlerde engelli değil miyiz? Elbette ki birçoğumuz engelliyiz. Fiziki kısıtlamaların olmaması bizim engelli olmadığımız anlamına gelmiyor. Bizlerde de İletişim engelli, duygusallık engelli, şefkat engelli, merhamet engelli, ruhun engelli olması ve en büyüğü sevgisizlik engelleri var. Bunlar engelli yapmaz mı bireyi?

Tüm içtenliğimle her şehre her kuruma EYKOM Müdiresi Meral Hanım gibi bir koruyucu gerekiyor. İlçemizde 3800 engelli arkadaşımızın gözü kulağı, tereddüt etmeden, gözü kapalı en sevdiklerimizin ihtiyaç ve sorunlarını emanet edebileceğimiz bir insan, her engelli arkadaşımızın annesi, bir telefonla herkesin yanında bir kadın. Yemeğim yok diyene yemek gönderen, eşyam yok diyene eşyasını gönderen, bezden tutun da yatağına kadar onların ihtiyaçlarını gideren kanatsız bir melek. Bizde bir arkadaşımıza daha el uzatmanın, dua almanın sevincini yaşadık. Yardımı ve desteği için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Zor günlerden geçtiğimiz bu zamanlarda, hepimizin yapabileceği hala mutlaka bir şeyi hep vardır. Kozmetik mağazaların önünde kuyrukta beklemektense, marketten bir paket hasta bezi veyahut gücünün yettiğini alıp EYKOM’a bağışta bulunabiliriz. Yüzlerimizi boyamak yerine Yüzleri güldürelim. Yüzlerimizi güzelleştirme çabası yerine ruhlarımızı güzelleştirelim, o zaman yüzler zaten güzel olur. Her zaman yanımda olan SHA imtiyaz sahibi Yusuf Eker ve değerli arkadaşım Seda Şahin'ne teşekkürü bir borç bilirim” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020, 19:06