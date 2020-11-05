"Kolonları kaydıranlar sorumludur"! Yazıklar olsun!

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyülüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan ve ağır hasar görerek ölüm ve yaralanmalara sebebiyet veren binalarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3 müteahhit, 4 fenni sorumlu, 1 market sahibi ve 1 yapı market sahibi olmak üzere 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Tutuklandılar

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A., Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B., Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A., Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ve Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Sitesi B ve C Bloklarının fenni mesulü E.İ., ile Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“O zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık” demişlerdi

Şüpheli müteahhitlerin ifadesinde, “Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık. Eksik ya da yanlış malzeme kullanmadık” dedikleri öne sürüldü. Kolonu kestiği iddia edilen market sahibinin ifadesinde ise kolonları kesmesinin söz konusu olmadığı, 2002 yılında kiraya verdiklerini, 100'ün üzerinde gayrimenkulünün olduğunu, böyle bir şeyle uğraşmayacağını söylediği öğrenildi.

“Kolonları kaydıranlar sorumludur” diye açıklama yapmıştı

Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A. ise, adliyeye götürüldüğü esnada, “Ben Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidiyim. Bizim bir suçumuz yok. "Kolonları kaydıranlar sorumludur” diye açıklama yaptı.