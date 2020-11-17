Koronavirüs salgınıyla ilgili son durumun masaya yatırılacağı toplantıda sokağa çıkma kısıtlamasının gündeme gelmesi durumunda öncelik İstanbul, Bursa, Gaziantep, Ankara ve İzmir'e verilecek.Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020, 16:49
Koronavirüsle ilgili kritik kararların alınması beklenen Kabine toplantısı başladı
Dün Bilim Kurulu toplantısı sonrasında alınan tavsiye kararlarının değerlendirileceği Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Yeni tedbirlerin alınması beklenen toplantı sonrasında Erdoğan bizzat açıklama yapacak.
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