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Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

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AFAD, Marmara Denizi Şarköy açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

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AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20’de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun Tekirdağ. Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022, 23:42
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