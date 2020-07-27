Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit, 27 yaralı

Alınan bilgiye göre, KKTC'ye sevk edilenleri'e götürmek için Manisa'nın Alaşehir ilçesinden yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs,-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.nın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 5 askeroldu, sürücü de hayatını kaybetti ve 10'u ağır 27 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA