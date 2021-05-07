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METE Projesinde başarı gösteren polis memurları ödüllendirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, denetimin kolaylaşması için Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) adı verilen bir program kapsamında Silivri Emniyet Müdürlüğünde başarılı olan personeller ödüllendirildi.

Silivri Emniyet Müdürlüğünde görev yapan personel içerisinde, başarı gösteren polisler Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) projesiyle belirlendi. Çeşitli bürolarda görev yapan 8 başarılı polisi memuru Silivri Emniyet Müdürü Cemil Erim, Emniyet Müdür Yardımcısı Ragıp Tunç ve Silivri Emniyet ve Asayiş Derneği Başkanı Cengiz Yıldırım tarafından ödüllendirildi.

Ödül töreni sonrasında açıklama yapan Silivri Emniyet ve Asayiş Derneği Başkanı Cengiz Yıldırım, “Bugün METE projesi kapsamında başarılı olan polis memuru arkadaşlarımıza ödül takdim ettik. Bizler yeni kurulan bir derneğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız 2. Etkinlik. Emniyet müdürlüğümüzün bu tür etkinliklerin devamını getireceğiz. Farklı ve örnek teşkil edecek adımlar atmaya devam edeceğiz “dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021, 17:25
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