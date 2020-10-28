MHP Milletvekili Dr. Hayati Arkaz’ın Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Diyorlar ki; Türk Milleti’ni Doğu Akdeniz’de, Suriye’de, Karadeniz’de, Libya’da, Kafkasya’da ve Ege sularında durdurmazsak tekrar Viyana kapılarında karşılayacağız. Merak etmeyin, Türk Milleti yürüyüşe başlarsa zaten durduramayacaksınız.

Libya’nın kızgın çöllerinden, Çanakkale’de siperlere uzanan diriliş ateşimiz sönmedi. Türk Milleti; İzmir’in dağlarında zeybek oldu, Sivas’ta bu vatanın bölünmez olduğunu ilan etti. Antep’te Şahinbey oldu, idam sehpasında Kaymakam Kemal Bey oldu. Türk Milleti bir gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Bu ateş Sakarya’da yine yandı, Kocatepe’de harlandı. Bastığımız her karış toprak, binlerce şehidin kanıyla sulandı.

Bugün Cumhuriyet’imizin 97. Yıldönümünü kutluyoruz. 29 Ekim 1923 tarihinde Yüce Meclis’e gelen teklifin birinci maddesinde diyordu ki; “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” 97 yıl önce bugün; görevde bulunan 281 milletvekilinden 158’i Genel Kurul’da bulunuyordu. 158 milletvekilinin hepsi “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” maddesini ayakta alkışlayarak kabul ettiler. Böylece Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmen kuruldu.

Anadolu toprakları bin yıldır, milletimize yurt olmuştur, yuva olmuştur. Bu yurdun üstünde tüten ocaklar bin yıldır sönmemiştir. Türk Milleti, Orta Asya’dan gelip bin yıldır yurt bildiği Anadolu’da; iman dolu göğsü ile dimdik durmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün izinden gidiyoruz ve diyoruz ki; “bizlerin naçiz bedenleri de elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır.” Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!