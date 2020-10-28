MHP Milletvekili Dr. Hayati Arkaz’ın Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Diyorlar ki; Türk Milleti’ni Doğu Akdeniz’de, Suriye’de, Karadeniz’de, Libya’da, Kafkasya’da ve Ege sularında durdurmazsak tekrar Viyana kapılarında karşılayacağız. Merak etmeyin, Türk Milleti yürüyüşe başlarsa zaten durduramayacaksınız.
Bugün Cumhuriyet’imizin 97. Yıldönümünü kutluyoruz. 29 Ekim 1923 tarihinde Yüce Meclis’e gelen teklifin birinci maddesinde diyordu ki; “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” 97 yıl önce bugün; görevde bulunan 281 milletvekilinden 158’i Genel Kurul’da bulunuyordu. 158 milletvekilinin hepsi “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” maddesini ayakta alkışlayarak kabul ettiler. Böylece Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmen kuruldu.
Anadolu toprakları bin yıldır, milletimize yurt olmuştur, yuva olmuştur. Bu yurdun üstünde tüten ocaklar bin yıldır sönmemiştir. Türk Milleti, Orta Asya’dan gelip bin yıldır yurt bildiği Anadolu’da; iman dolu göğsü ile dimdik durmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün izinden gidiyoruz ve diyoruz ki; “bizlerin naçiz bedenleri de elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır.” Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!