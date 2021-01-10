MHP'nin önemli isimlerinden Ahmet Vefik Alp vefat etti!

Ünlü mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp vefat etti. MHP'den birçok kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Alp, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in de danışmanlığını yapmıştı. Alp, MHP Genel Merkez binasının da mimarıydı.