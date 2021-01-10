MHP'nin önemli isimlerinden Ahmet Vefik Alp vefat etti!

Ülkücü camianın yakından tanıdığı ünlü mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp yaşamını yitirdi. Aileye yakın isimler vefat haberini doğrularken, ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmadı.
Vefatı sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, "Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp Hocayı Kaybettik. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun." mesajını paylaştı.
MHP'nin Genel Merkez binasını ve Ozan Arif'in anıt mezarlarının mimarı olan Ahmet Vefik Alp, mesleğinde örnek gösterilen isimler arasındaydı.Prof. Dr. Alp aynı zamanda birçok yerel seçimde MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştu.
TÜRKEŞ'İN DANIŞMANLIĞINI DA YAPTI
Prof. Dr. Alp, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in de danışmanlığını yapmıştı.