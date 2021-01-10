MHP'nin önemli isimlerinden Ahmet Vefik Alp vefat etti!

Ünlü mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp vefat etti. MHP'den birçok kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Alp, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in de danışmanlığını yapmıştı. Alp, MHP Genel Merkez binasının da mimarıydı.

MHP'nin önemli isimlerinden Ahmet Vefik Alp vefat etti!

Ülkücü camianın yakından tanıdığı ünlü mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp yaşamını yitirdi. Aileye yakın isimler vefat haberini doğrularken, ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

Vefatı sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, "Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp Hocayı Kaybettik. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun." mesajını paylaştı.

MHP GENEL MERKEZ BİNASI VE OZAN ARİF'İN MEZARININ MİMARI

MHP'nin Genel Merkez binasını ve Ozan Arif'in anıt mezarlarının mimarı olan Ahmet Vefik Alp, mesleğinde örnek gösterilen isimler arasındaydı.Prof. Dr.  Alp aynı zamanda birçok yerel seçimde MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştu.

TÜRKEŞ'İN DANIŞMANLIĞINI DA YAPTI

Prof. Dr. Alp, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in de danışmanlığını yapmıştı.

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