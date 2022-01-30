Millet Bahçesi ihale süreci başladı

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Silivri İlçesi Alibey Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi için ihale duyurusunu yaparak teklif toplamaya başladı.

YILMAZ: MART AYINDA İHALE SONUÇLANIR

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesi ile bölgemizde faaliyet gösteren medya mensupları ile buluştuğu toplantıda Başkan Volkan Yılmaz konuya ilişkin, “Cumhurbaşkanımızın talimatı ile başlayan Millet Bahçesi Projesi bitti. Proje TOKİ yapacağı için TOKİ'ye teslim edildi. TOKİ İhale sürecini başlattı. Bize söylenen “Mart ayında ihalesi sonuçlanır. 2022'nin ilk altı ayı içerisinde ilk kazma da vurulmuş olur”. İnşaat süresi de 1 gibi düşünülüyor. Hükümet Konağı ve Millet Bahçesi oraya çok yakışacak. Şehrin kalbinde 20 bin m2 bir yeşil alan” açıklamasında bulundu.

İŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEK OLUP, TEKLİFLER SADECE EKAP ÜZERİNDEN ALINACAK

Silivri İlçesi Alibey Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

796,95 M² İNŞAAT, 35.770,00 M² ALANDA MİLLET BAHÇESİ

İşin niteliği, türü ve miktarı; Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 4.796,95 m² inşaat alanına sahip sosyal donatılar inşaatları ile 35.770,00 m² alanda millet bahçesi genel altyapı işleri ve rekreasyon alanları.

İŞİ SÜRESİ 450 GÜN

İşin süresi yer tesliminden itibaren 450 (Dört Yüz Elli) takvim günüdür.

YILMAZ: SİLİVRİ'MİZE BİR MÜJDE DAHA

“Silivri'ye son iki yılda kamu binalarında çok ciddi hizmetler yapıldı. Millet Bahçesi ve Hükümet Konağı projesi ile bu hizmetler taçlanmış olacak. Hükümet Konağı projesinin de Mart ayı içinde ihaleye çıkması bekleniyor” diyen Başkan Volkan Yılmaz, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından "Silivri Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi"nin yapımına yönelik çalışmalar başlıyor. 21 Şubat 2022 tarihinde ihaleye çıkacak olan Silivri Millet Bahçesi Projesi, eski ilçe stadyumunun bulunduğu 35.770 metrekare alanda hayata geçirilecek.

Silivri'mize hayırlı uğurlu olsun.

Bu projenin başlamasına yönelik süreçte büyük emekleri olan Bakanımız Murat Kurum'a ve projenin hayata geçirilmesi için gerekli talimatları veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Silivrili hemşehrilerim adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2022, 00:18