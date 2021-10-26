Milletvekili Arkaz Azerbaycan'da

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki heyetle birlikte Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görevlendirmesiyle heyete katılan Arkaz; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile birlikte Türkiye resmi heyetinde yer aldı.