Mutlu Bozoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, yazılı olarak paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:Kıymetli Silivrililer,

15 Temmuz 'Hain FETÖ Darbe Girişimi'nin 4. sene-i devriyesinde; öfke ve kini, acı ve hüznü, zafer ve coşkuyu yine birlikte yaşıyoruz.Hala ilk günkü gibi öfkeliyiz. Zira; Aziz Milletimizin engin hoşgörüsünü suistimal ederek, devletin tüm kademelerine sızmak suretiyle örgütlenmiş hain bir şebekenin kendi milletine silah doğrulttuğu bir ihaneti yaşadık 15 Temmuz 2016'da. Öyle bir ihanet ki; vatanı için ölmeye hazır bir milletin varlığından habersizce, milletine silah çevirecek kadar gözü dönmüş hainlerin; çoluk, çocuk, yaşlı, kadın demeden; tanklarla, helikopterlerle, uçaklarla saldırıya geçtiği bir darbe girişimi yaşadı Türkiye.Hala ilk günkü gibi hüzünlüyüz. Zira; 'Millet Eğilmez, Türkiye Yenilmez' diyerek sokaklara, meydanlara akan Aziz Milletimizin 251 evladını şehit verdik o hain gecede. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere; Türkiye'nin dört bir yanında darbe teşebbüsüne karşı koyan 251 vatansever şehadete yürüdü. Öyle bir acı ki bu; baba oğlundan, anne evladından, ağabey kardeşinden, can cananından ayrı düştü, içimiz yandı, yüreğimiz dağlandı.Hala ilk günkü gibi coşkuluyuz. Zira; başaramadılar. Bu millete diz çöktüremediler. Devleti ele geçirme emellerine ulaşamadılar. Vatanımızı parçalayamadılar.15 Temmuz'u Türkiye'nin kara günü haline getirmeye çalışan şer odakları, o gece; karşılarında kenetlenmiş, bir ve beraber olmuş bir millet buldular. 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' diye haykıran milletimiz karşısında aciz kaldılar, kaybettiler. Ne FETÖ, ne PKK, ne DAEŞ, ne DHKP-C... Hiçbir terör örgütünün ve onları destekleyen hiçbir gücün, bu birlik ve beraberlik karşısında başarılı olma şansı olmadığını tüm dünyaya gösterdik. Biz kazandık, Türkiye kazandı!Biz büyük bir devletiz. Köklü bir medeniyete sahip, vatan aşkıyla yanıp tutuşan ve gerektiğinde şehadete tekbirler getirerek koşan büyük bir milletiz. Hepsinin farkındayız. Oynanan tüm oyunların bilincindeyiz. Yılmadan, usanmadan mücadeleye devam edeceğiz. Dünya mazlumlarının umudu olmayı sürdüreceğiz. Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine koşar adım ilerleyeceğiz. İnşallah başaracağız! Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin! Allah'ın izniyle, hepsinin hakkından geleceğiz.

Dostlarım,



15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği üzere; bu ülkeyi hedef alan irili ufaklı tüm şer güçlerine karşı tekraren ve haykırarak ilan ediyoruz ki: Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız.Bu duygu ve düşüncelerle; şehadete yürüyen kıymetli vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Vatanını savunmak için canını ortaya koyarak gazilik mertebesine ulaşan tüm kardeşlerimize de en kalbi teşekkürlerimizi sunuyor, hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.Millet olarak ortaya koyduğumuz mübarek direnişi saygıyla selamlıyor; Silivrili hemşehrilerimizin ve Aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ediyoruz.

Ak Parti Silivri İlçe Başkanı

MUTLU BOZOĞLU

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 23:16