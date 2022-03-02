Nadide Sultan Silivrili Kadınlar İçin Sahne Alıyor

Silivri Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü özel bir etkinlik ile kutluyor. Silivri Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinlik kapsamında ünlü sanatçı Nadide Sultan en sevilen şarkılarını Silivrili kadınlar için seslendirecek. Mega Saray Düğün Salonunda gerçekleştirilecek olan konser 8 Mart 2022 Salı günü saat 14.00’da başlayacak. Silivri’nin köy ve beldelerinde yaşayan vatandaşların salona rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için etkinlik gününde Araçlar Amirliği tarafından ücretsiz araç kaldıracak. Müzik keyfinin ve eğlencenin doruk noktaya ulaşacağı konsere Silivri’de yaşayan tüm kadınlar ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabilecek.

BAŞKAN YILMAZ’DAN KONSERE DAVET

İlçede yaşayan tüm kadınları konsere davet eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Hayatımızın hemen her alanında yanımızda olan; fedakârlığın, vicdanın, merhametin ve nezaketin temsilcisi kadınlarımızın gününü özel bir program ile kutlamak istedik. Nadide Sultan konseri ile kadınlarımızın eğlenceli, keyifli ve unutulmaz bir gün geçirmelerini hedefliyoruz. Ben, ilçemizde yaşayan tüm kadınlarımızı konser etkinliğimize davet ediyor ve her birinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü şimdiden kutluyorum.” dedi.