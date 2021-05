Ne güzel şeyler barındırır içinde Bayramlar;

Öncesinde arefe; hüzün getirir Ramazan bittiği için, Kabir ziyaretlerinde özlemler arttığı için.Hazırlıklar yapılır…

Baklavalar, börekler açılır, dolmalar sarılır, İmece yapılır; ihtiyacı olan tanıdık tanımadık evlere Sanki bir yılın temizliğidir evlerde yapılan. Her türlü kir atılır, akıtılır arefelerde. Ama ertesi gün bayramdır işte.Bayram sabahı bir başka güzeldir. Bayram namazlarında tekbirler ile huzur gelir insanlara, Ailece yapılan kahvaltının tadı başkadır; Sıcak bir dilim ekmek, çay da olsa sadece; katık sevgi, heyecan ve umuttur bayramın ilk gününde. Bir de radyoda bayram havaları, neşe katar neşemize, Çocuklar pür neşedir yeni giyinemeyenler olsa da, tertemiz yeni yıkanmıştır giydikleri, tıpkı içleri gibi. Dağılırlar kuş cıvıltısı gibi neşe içinde, kimi kapıdan şekerliklerden bir çikolata, kiminden bir mendil, kiminden bakkal harçlığı…Aylardır göremediklerimize ziyaretler; el öpmek, özlem gidermek, ananelerimizi yerine getirmek için. Her kapıda ayrı bir tad kalır hem damağımızda, hem yüreğimizde. Sarılmaktır, dokunmaktır, göz göze gelmektir bayramlar.Seni çok özledim ama işte hayat gaylesi demenin bahanesidir bayramlar. Kısaca güzeldir bayramlar, hayattan tad almasını bilene, azıcıkla çok huzur bulanlara. Ailesiyle umut dolu yarınlara bakanlara bir kapıdır bayramlar. Veren ellerin çok olduğu ve herkesin evine bir değişik bolluğun yansımasıdır bayramlar.Yüce bir dinin emrettiklerini, hiç kimsenin zorbalıkla yaptıramayacaklarını, huzurla yapar varlıklı olanlar. Bizlerde bu ülkenin kaynaklarıyla; aklımızla, emeğimiz, hayatımız ve sağlığımızla ve varlığımızla ülkemizin emrinde olmanın gururunu yaşarız bayram sabahlarında 15.000 kişiye yakın çekirdek ailemiz ve 50.000 kişiye yaklaşan büyük ailemiz ile; SİLİVRİ SİAD ile halkımızın yanında oluruz her daim. Göstermeden, kimsenin gözüne iliştirmeden, reklam etmeden paylaşırız kazancımızı. Toplumun huzuruna en önemli harcı koyanlardır; Sanayicilerimiz, İşadamlarımız. Bu bayram da verdiklerini paylaştık çok şükür Allah’ım diyebilmenin huzurunu taşıyoruz. Umutla bakıyoruz yarınlara. İşte bu bayram, o bayram ola. Kısıtların kalktığı, insanların birbirine sarıldığı, yalanın, dolanın, riyanın, egonun kalktığı günler…

Bayram tadında günler… Ramazan Bayramınızı en içten duygular ile kutluyoruz.

SİLİVRİ SİAD YÖNETİM KURULU