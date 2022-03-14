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Oflazoğlu’ndan Tıp Bayramı mesajı

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Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr.Soner Oflazoğlu 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Oflazoğlu’ndan Tıp Bayramı mesajı
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Oflazoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “İnsanların sağlıklı ve mutlu yaşamasını amaç edinen, insana ve insanlığa değer veren, tarihi, insanlık tarihi ile başlayan köklü ve şerefli mesleklerinden birini ifa etmekte olan değerli hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Bilindiği üzere pandemi döneminde virüsle mücadelede gece gündüz demeden özveriyle ve fedakarca ön safta bulunan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızı ayrıca tebrik eder bu uğurda hayatını kaybetmiş hekim ve sağlık çalışanlarımızı rahmet ve saygıyla anmayı bir borç bilirim. Sağlıklı günler.”

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