Okul Bahçeleri Öğrenciler İçin Temizlendi

Silivri Belediyesi 17 Şubat Çarşamba günü eğitim öğretime başlayacak olan 12 köy okulunda temizlik çalışmaları yaptı. Öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için okul bahçeleri ve okula çıkan yollarda kar temizliği gerçekleştirildi.

Okul Bahçeleri Öğrenciler İçin Temizlendi
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HABERİN GALERİSİ
Okul Bahçeleri Öğrenciler İçin Temizlendi

Okul Bahçeleri Öğrenciler İçin Temizlendi

Silivri Belediyesi 17 Şubat 2021 Çarşamba günü yüz yüze eğitime başlayacak olan 12 köy okulunda, eğitim öğretim öncesi kar temizliği yaptı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler Akören Ümit Aksun İlkokulu/Ortaokulu, Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu/Ortaokulu, Beyciler Mukaddes Sönmez İlkokulu/ Ortaokulu, Büyükkılıçlı İlkokulu/Ortaokulu, Çayırdere Ortaokulu, Çeltik İlkokulu, Danamandıra İlkokulu/Ortaokulu, Fenerköy İlkokulu/Ortaokulu, Gazitepe İlkokulu/Ortaokulu, Sayalar İlkokulu ve Kadıköy Şehit Olcay Özcan İlkokulu/Ortaokul bahçelerinde kar küreme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Toplam 1.180 öğrencisi bulunan 12 köy okulunun bahçesi ve okul çevresinde bulunan yollar öğrenciler için güvenli hale getirildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 16:10
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