Ortaköy’e ‘Yaman’ muhtar adayı

Ortaköy’ün yakından tanıdığı ve sevilen isimlerinden Ramazan Yaman, doğup büyüdüğü Ortaköy mahallesine Muhtar adayı olduğunu açıkladı.

“NE HAYALLERİMİZ NE DE PLANLARIMIZ BİTER”

Kısa bir süre önce Ortaköy’deki işyerini büyüterek Silivri’ye de toptan mağazasını açan Yaman, önümüzdeki aylarda yapılacak olan mahalle muhtarlığına aday olduğunu açıkladı.

Ramazan Yaman “Ortaköyümüz için bizim ne hayallerimiz ne de planlarımız biter. Ortaköyümüzde hayata geçen birçok büyük proje ve hizmetlerin altında imzamız vardır. Bu hizmetler artarak devam edecektir. Bizler Ortaköy sevdalısı insanlarız daha yapacak çok işimiz var İnşallah. Önümüzdeki aylarda yapılması planlanan Muhtarlık seçiminde birçok abilerimin, ablalarımın, kardeşlerimin desteğini almış bir kardeşiniz olarak Ortaköy Mahalle Muhtarlığına adayım “dedi

“VERECEĞİNİZ DESTEK İÇİN ŞÜKRANLARIMI SUNARIM”

“Ortaköyümüzü hep beraber yöneterek mahallemizin alması gereken hizmetleri en kısa zamanda sizlere kazandıracağız inşallah.

“FERHAN GÜLAN AĞABEYİMİ RAHMETLE YÂD EDİYORUM”

“Dürüstlüğü, vicdanı ve yardımseverliğiyle bizlere örnek olmuş değerli muhtarımız rahmetli Ferhan GÜLAN ağabeyimi rahmetle yâd eder. Onun bizlere açtığı ışığın altında sizlere hizmette sınır tanımadan çalışmaya devam etmek istiyor; Ve Vereceğiniz destek için şükranlarımı sunarım.”

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2022, 23:03