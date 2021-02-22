Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu hizmete açıldı

Silivri Özel İdare İş Merkezi’nde açılan Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, hizmet vermeye başladı. Aile, İş, Gayrimenkul, Miras, Ceza, Kira, Nüfus, Trafik kazaları, İcra ve İflas Hukuku hizmetlerinin verilmesi adına açılan Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu avukatı Özcan Öztürk, vatandaşların hukuk mücadelelerine yardımcı olmak için bu yola çıktığını söyledi. Küçük yaşlardan itibaren avukatlık mesleğine bir ilgisi olduğunu belirten Öztürk, “Ortaokul yıllarımda hitabetimin ve araştırmacı yönümün farkına vardım. Ardından gelen süreçte, avukatlığı araştırmaya, neler yapılması gerektiğine kafa yordum. Marmara Üniversitesi’nde çift anadal yaparak Hukuk Fakültesi’nin yanı sıra Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nü tamamladım. Avukatlık mesleğinde; hitabetin, bilginin ve özellikle psikolojik alanda da belli bir yetiye sahip olunması gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple tercihim çift anadal oldu” şeklinde konuştu.

AVUKAT ÖZCAN ÖZTÜRK KİMDİR?

1994 yılında Silivri, İstanbul’da doğmuştur. İlköğretimini Nurullah Baldöktü İlköğretim Okulu’nda, Lise eğitimini ise Silivri Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 2014 yılında başladığı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni Çift Anadal (Double Major) yaparak Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü de tamamlamıştır. 2018 yılında başladığı İstanbul Barosu’ndaki avukatlık stajını çeşitli hukuk bürolarında tamamlamıştır.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Barosu tarafından verilen kapsamlı ve çeşitli seminer, kurs ve sertifika programlarına katılmıştır.

Kurucu Avukat olarak Öztürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nu Silivri Özel İdare İş Merkezi’nde hizmete açmıştır. Hukukun özellikle ceza, boşanma, icra, iş hukuku dallarında ve diğer tüm hukuki ihtilaf ve danışmanlıkta hizmet vermektedir.



Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 20:37

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