Piri Mehmet Paşa İlkokulu'nda korona karantinası

Silivri Piri Mehmet Paşa İlkokulu 1-D sınıfında eğitim gören bir öğrencinin yakın akrabalarından birinde görülen semptom üzerine PCR testi yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine temaslı olan aile çevresine de test uygulandı. Öğrenciye yapılan testin de pozitif çıkması üzerine Piri Mehmet Paşa İlkokulu 1-D sınıfının bütün öğrencileri tedbiren evlerine gönderilerek sınıf geçici olarak kapatıldı.

Kaynak:Supersilivri.com