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Piri Mehmet Paşa İlkokulu'nda korona karantinası

Piri Mehmet Paşa İlkokulu 1-D sınıfındaki bir öğrencide Covid-19 tespit edildi. Sınıftaki bütün öğrenciler evlere gönderilerek karantinaya alındı.

Piri Mehmet Paşa İlkokulu'nda korona karantinası

Silivri Piri Mehmet Paşa İlkokulu 1-D sınıfında eğitim gören bir öğrencinin yakın akrabalarından birinde görülen semptom üzerine PCR testi yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine temaslı olan aile çevresine de test uygulandı. Öğrenciye yapılan testin de pozitif çıkması üzerine Piri Mehmet Paşa İlkokulu 1-D sınıfının bütün öğrencileri tedbiren evlerine gönderilerek sınıf geçici olarak kapatıldı.

Kaynak:Supersilivri.com

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YORUMLAR
Murat tohan
Murat tohan - 10 saat Önce

Buyrun size yüz yüze eğitim hala şu ortamda ısrarla okula çekme çabaları neden tamam belki öğrencilerde okulunu özlemiş olabilir ama 1.sınıf öğrencileri ne anlar maske ve mesafeden daha tedbirli ortam oluşmadan 1 ve 2.sınıflar için acele edilmemeliydi bence

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