Kaynak:Supersilivri.com
Piri Mehmet Paşa İlkokulu'nda korona karantinası
Piri Mehmet Paşa İlkokulu 1-D sınıfındaki bir öğrencide Covid-19 tespit edildi. Sınıftaki bütün öğrenciler evlere gönderilerek karantinaya alındı.
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YORUMLAR
Piri Mehmet Paşa İlkokulu 1-D sınıfındaki bir öğrencide Covid-19 tespit edildi. Sınıftaki bütün öğrenciler evlere gönderilerek karantinaya alındı.
Kaynak:Supersilivri.com
Buyrun size yüz yüze eğitim hala şu ortamda ısrarla okula çekme çabaları neden tamam belki öğrencilerde okulunu özlemiş olabilir ama 1.sınıf öğrencileri ne anlar maske ve mesafeden daha tedbirli ortam oluşmadan 1 ve 2.sınıflar için acele edilmemeliydi bence