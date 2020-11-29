Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu Bilim Kurul Üyelerini istifaya çağırdı.

Başkent Üniversitesinden Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Bilim Kurul Üyelerini istifaya çağırdı.

Başkent Üniversitesinden Prof.Dr.Faik Sarıalioğlu:

"Maske mesafe hijyen tekerlemesini söylemeyi bilim sandınız!

Halkın güvenini kötüye kullandınız. Bugün Türkiye’nin günlük vaka sayısında Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü olmasının sorumlusunun Bilim Kuruludur. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği hastalık kodlamasını siyasilere kabul ettiremediğiniz için verilen ölüm rakamlarının bilimsel yanlışlığını zaten biliyordunuz. Hastanelerde Covid-19 tanıları ile yatıp, bu tanı ile tedavi edilen PCR-testi negatif hastaların ölümü halinde doğal nedenlerle ölüm ya da bulaşıcı hastalıktan ölüm yazılmasına seyirci idiniz. Bu yolla kaç bin ölümün saklanmasına yol açtığınızı hiçbir zaman bilinemeyecektir. Halk size güvendi. Bu güveni kötüye kullandınız. Gecikilen her gün binlerce ölüm anlamına geliyor. Sahi bir pandemide görev yapan bir kurul olarak hangi kararınız bilimseldi? Yanlış savunulamaz. Binlerce ölümle sonuçlanan ve henüz boyutunu kimsenin tahmin bile edemeyeceği büyük hatalarınızı savunmayınız. Yanlışın neresinden dönülürse kardır. İstifa ediniz. Belki bu yolla zamanı çoktan gelmiş 2-4 haftalık tam kapanma ülke genelinde karantina kararının alınmasına yardımcı olabilirsiniz. Gecikilen her günün binlerce ölüm anlamına geldiğini bile bile aksine davranmayacaksınız umarım.

Pandemi Bilim Kurulu olarak başarınız ülkedeki vaka sayısı ile ölçülürdü. Bu konuda sınıfta kaldınız"