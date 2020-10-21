Prof. Dr. Naci Görür” Marmara’nın altındaki kabuğa enerji yüklendi.Bu oran artık yüzde 64’e çıkmıştır" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremine ilişkin yaptığı açıklamada,"İstanbul’da 7’nin üzerinde depremin olma olasılığı yüzde 64’dür" dedi.

Yetkililere seslenen Görür, "Özellikle halk ölçeğinde değil, yerel yönetimlerin risk altına girmiş bu alandaki hazırlık çalışması yapacaklarsa bir an önce yapsınlar. Zarar azaltıcı önlemler alınsın diye söylüyoruz" diye konuştu.

Görür:

"21 senedir 44 santimlik bir ciddi sorun var. 7 büyüklüğünde bir deprem beklesek buna karşılık gelen bir enerji bir milyon 800 tonu aşkın patlayıcının aynı anda çıkan enerjisine denk"

Prof. Dr. Naci Görür, "Bir sefer jeolojik ve zemin olarak en tehlikeli olan yerler Avrupa yakası ve Avrupa yakasında Haliç'ten başlayıp Silivri'ye kadar giden sahil ve sahilden ilk 10 km'lik kuşak en riskli yerler. Özellikle halk ölçeğinde değil, yerel yönetimlerin risk altına girmiş bu alandaki hazırlık çalışması yapacaklarsa bir an önce yapsınlar. Zarar azaltıcı önlemler alınsın diye söylüyoruz.”dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020, 08:07