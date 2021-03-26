Ramiz Aksu, Yazıcıoğlu'nu mezarı başında andı

Merhum Liderleri Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 12. Yıldönümü vesilesi ile Ankara'da kabri başında anan BBP Silivri İlçe Başkanı Ramiz Aksu, “Silivri'den selam getirdik Başkanım. İlçemize selamınla döneceğiz inşallah. Ruhun şad olsun Reisim. Yine böyle karlı bir günde karanlık odakların 25 Mart 2009'da kahpe bir helikopter suikastıyla ortadan kaldırdığı, Anadolu'nun yiğit evladı, Asrın Alperen'i Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe'yi rahmet minnet ve özlemle yâd ediyorum. Ruhları şâd, mekanları Cennet olsun inşallah.”

Aksu, gün boyunca Ankara'da gerçekleştirilen anma programlarına iştirak etti. Kendisine Alperen Ocakları Silivri İlçe Başkanı Fatih Canpolat da eşlik etti.