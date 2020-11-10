Saat 09.05’te Silivri’de Hayat Durdu

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020, 15:57

Silivri’de Büyük Önder Gazi’ün aramızdan ayrılışının 82’nci yıl dönümü nedeni ile anma programı düzenlendi. Silivri Sahili Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni yapıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı söylendi. Sirenlerin çalması ile birlikte ilçe genelinde tüm vatandaşlar bulundukları yerde durarak saygı duruşunda bulundu. Silivri Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Rumeli Üniversitesi çelengi başta olmak üzere siyasi partiler ve dernekler çelenklerini anıta sundu. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, 1’inci Ordu Komutanlığını temsilen Yarbay Hakan Yakın, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Mehmet Tanyolu, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Güngör Kırarslan, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, kamu kurum temsilcileri, gaziler, oda ve dernek başkanları katıldı. Törende kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edildi.