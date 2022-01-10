Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 10 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 65 bin 236 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 oldu. Bir günde toplam 403 bin 104 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 38 bin 242 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,67 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,04 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 136 milyon 898 bin 878'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

“Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?” dedi.