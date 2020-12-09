“Sanayi faaliyeti için başka alan uygun olacak kanaatindeyiz”

Silivri Dayanışma Platformu sürece dair görüşlerini şöyle ifade etti: "3275 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kavaklı mahallemizde 172 bin metrekare alanın bir firmaya ilaç sanayi amaçlı tahsisiyle ilgili yapılan değerlendirmemizde (çoğunluk görüşü); Kararnamede adı geçen alan, Kavaklı mahallesi içinde olup mevcut imar planında eğitim tesisi, yönetim merkezi (idari tahsis alanı) olarak onaylıdır. Kavaklı mahallemizde bu ihtiyaçlara cevap verecek başka alan bulunmamaktadır. Silivri ilçe sınırları içinde bu ihtiyaçları karşılayan sayılı alanlardan biridir. Kararnamede yer alan bu alanın sanayi planı olmadığı gibi herhangi bir sanayi alanıyla da teması bulunmamaktadır. Amaca yönelik sanayi faaliyeti için başka alanların uygun olacağı kanaatiyle kamuoyuna duyurumuzdur.