Şehirler arası seyahatlerde PCR testi şart

Corona virüs salgını ile mücadele sürerken gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile yeni kararlar alındı. Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla birçok yere girişte artık PCR testi sonucu gerekecek.

Şehirler arası seyahatlerde PCR testi kararı

PCR testi ile kritik kararlar kabine toplantısı ardından açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan sonra aşı olmayanlardan; uçak, şehirlerarası otobüs yolculuğu öncesinde PCR testi isteneceğini duyurdu. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından şehirler arası seyahat öncesinde vatandaşların PCR testi yaptırması gerekecek.

Corona virüs salgını ile mücadele sürerken gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile yeni kararlar alındı. Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla birçok yere girişte artık PCR testi sonucu gerekecek.

Aşı yaptırmayanlarla ilgili de yeni bir uygulamaya gidileceğini duyuran Erdoğan, “Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız” ifadelerini kullandı.