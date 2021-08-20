banner4352

Şehirler arası seyahatlerde PCR testi şart

PCR testi ile kritik kararlar kabine toplantısı ardından açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan sonra aşı olmayanlardan;

Şehirler arası seyahatlerde PCR testi şart
banner3909
banner4336

Corona virüs salgını ile mücadele sürerken gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile yeni kararlar alındı. Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla birçok yere girişte artık PCR testi sonucu gerekecek.

Şehirler arası seyahatlerde PCR testi kararı

PCR testi ile kritik kararlar kabine toplantısı ardından açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan sonra aşı olmayanlardan; uçak, şehirlerarası otobüs yolculuğu öncesinde PCR testi isteneceğini duyurdu. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından şehirler arası seyahat öncesinde vatandaşların PCR testi yaptırması gerekecek.

Corona virüs salgını ile mücadele sürerken gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile yeni kararlar alındı. Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla birçok yere girişte artık PCR testi sonucu gerekecek.

Aşı yaptırmayanlarla ilgili de yeni bir uygulamaya gidileceğini duyuran Erdoğan, “Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız” ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tanınmış insan kaynakları yöneticisi aşı konusunu...
Tanınmış insan kaynakları yöneticisi aşı konusunu...
  1. EKONOMİ

banner4390

banner4325

banner3841