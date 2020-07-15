Şehit mezarları ziyaret edildi

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 4. yıldönümü dolayısıyla Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bütün yurtta ve Silivri'de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Sabah saatlerinde Silivri Kaymakamı Ali Partal, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, İlçe Müftüsü İsa Sağlam, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ragıp Tunç, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, CHP İlçe Başkanı Berker Esen, DP İlçe Başkanı Halide Avlu, BBP ilçe Başkanı Ramiz Aksu ve kalabalık bir protokol heyetinden oluşan grup şehit mezarlarını zyaret etti.

Silivri İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Bnb. Güngör Kırarslan ve İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk de aynı dakikalarda başka bölgelerdeki şehit mezarlarını ziyaret etti.

İlçe Müftüsü İsa Sağlam ve hocaların okuduğu duadan sonra şehir mezarlarına çiçek bırakıldı.