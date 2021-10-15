SESDEP Faaliyetlerine Başladı

Taylan Güraslan “Biz sporun, eğitimin ve gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz, Alibeyspor’a verdiğimiz destek başlangıç olacak, İlçemizde nerede ihtiyaç duyulursa bizler orada olacağız” diyerek Silivri’ye hizmete devam edeceğini belirtti.

Kamp eşofmanları teslim edilen Alibeyspor Başkanı Ali Tonta, “Silivri Eğitim ve Spora Destek Platformu Başkanı Taylan Güraslan ve Cengiz Korkmaz’a teşekkür ediyorum” dedi.

GENÇLİĞE YAPILAN HİZMETİ ÖNEMSİYORUZ

SESDEP Üyesi ve İş İnsanı Cengiz Korkmaz; “Biz platform olarak hareket ediyoruz, önce biz olduk, şimdi gençlerimizle hep beraber olacağız. Bizler gençliğe yapılan her hizmeti önemsiyoruz, bu anlamda elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz, Sayın Başkanımız Taylan Güraslan öncülüğünde desteklerimiz artarak devam edecek. Bugün başlangıç yaptık, Platformumuza üye olan arkadaşlar sıranın kendilerine gelmesi için sabırsızlandığını biliyorum, amacımız gençlere bir nebze destek olmaktır” diyerek sözlerini tamamladı.