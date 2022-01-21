SİAD'tan enerji kısıtlaması çağrısı

Konuya yönelik Kocabaş'ın üyelerine duyurusu şöyle: “BEDAŞ Genel Müdürümüz Murat Yiğit arayarak gün belirleme ve kesintiye uyma konusunda destek istemiştir. Sağolsun Silivri SİAD ile ilişkisinin özel olması dolayısıyla; bizlere dün akşam T.C. Enerji Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile yaptığı toplantının içeriğini iletmiştir. “Ülkemize Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazın, İran tarafındaki doğalgaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 20/01/2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmiştir.

Arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Elektrik ve doğalgaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğalgaz ve buna bağlı olarak da elektrik tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır. Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen, diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için önlemler alınmıştır.” denmektedir.

SİLİVRİ'DE ENERJİ KISITLAMASI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Özetle; Silivri SİAD olarak kesintinin 23/01/2022 saat 00.00'da başlayarak (Cumartesiyi, Pazara bağlayan gece), 24/01/2022 Pazartesi 23:59'A kadar sürmesi yönünde bildirimde bulunduk.

“KISITLAMAYA UYGULMAZ İSE KESİNTİYE GİDİLECEK OLUP TÜM FİRMALAR ZARAR GÖRECEK”

Şunu önemle hatırlatmak istiyorum; BEDAŞ firmalarımızın elektriğini kesmeyecektir. Isınma – montaj vs. gibi faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için enerji olacaktır. Elektrik tüketiminin % 90'ını firmalar kısıtlayacak, ancak % 10'unu kullanabileceklerdir. Eğer % 10'un üzerine çıkan bir kullanım olursa bu sefer elektrik kesintisine gidilerek tüm firmalar bundan zarar göreceklerdir.

KISITLAMAYA HASSASİYET ÇAĞRISI

Konuyla alakalı olarak vardiya sisteminizi gözden geçirmenizi ve kısıtlamaya hassasiyet ile uymanızı istirham ediyorum. Bu vesileyle tüm üyelerimize ve bölge sanayicilerimize saygılar sunarım.”