Şiddetli sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzere illere göre 3 günlük hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan hava tahminlerine göre Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde sağanak yağış hakim. Sağanak yağışlar Marmara’nın iç batı kesimlerinde ve İş Anadolu’nun iç kesimlerinde şiddetli olması tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın bölgenin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.