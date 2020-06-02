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Siirt'ten acı haber! 2 Şehit ve yaralılar var !

Siirt’in Pervari ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 askerin şehit 8 askerin ise yaralı olduğu bildirildi.

Siirt'ten acı haber! 2 Şehit ve yaralılar var !

Siirt’in Pervari ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı askeri araç uçuruma yuvarlandı.

Kazada 2 jandarmanın şehit 8 askerin ise yaralı olduğu duyuruldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada :

"Siirt ili Pervari ilçesinde operasyona giden jandarma personelimizin içinde bulunduğu zırhlı araç virajı alamayarak uçuruma yuvarlanmıştır. Kazada 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 7 jandarma personelimiz yaralanmıştır.

Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

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