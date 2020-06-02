Siirt'ten acı haber! 2 Şehit ve yaralılar var !

Siirt’in Pervari ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı askeri araç uçuruma yuvarlandı.
Kazada 2 jandarmanın şehit 8 askerin ise yaralı olduğu duyuruldu.
"Siirt ili Pervari ilçesinde operasyona giden jandarma personelimizin içinde bulunduğu zırhlı araç virajı alamayarak uçuruma yuvarlanmıştır. Kazada 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 7 jandarma personelimiz yaralanmıştır.
Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."