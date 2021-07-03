Silivri Belediyesi Anne Çocuk Şenliği Düzenliyor

Silivri Belediyesi, çocuklar ve ailelerine yönelik yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Pandemi önlemleri nedeniyle sosyal hayatı kısıtlanan çocuklar ve anneleri, Silivri Belediyesinin düzenlediği Anne Çocuk Şenliği’nde bir araya geliyor. İlçenin farklı noktalarında düzenlenecek ve yaz dönemi boyunca devam edecek olan Anne Çocuk Şenliği’nde; maske, oyun hamuru, resim, seramik, drama, keçe, tiyatro ve masal okuma gibi keyifli ve öğretici etkinliklerin yanı sıra dans, ip atlama ve jimnastik gibi spor aktiviteleri de gerçekleştirilecek. Bununla birlikte katılımcılara kek, meyve suyu, limonata gibi yiyecek ve içecekler de ikram edilecek. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinlikte katılımcılar eğlenerek öğrenmenin ve keyifli vakit geçirmenin tadını çıkaracak.

Anne Çocuk Şenliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve çok kıymetli anneleri için bir Anne Çocuk Şenliği düzenliyoruz. Bu şenlikle çocuklarımızın el becerilerini geliştirmeyi, kültür ve sanatı hayatlarının bir parçası haline getirmeyi ve spora olan ilgilerini artırmayı amaçlıyoruz. Bununla birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri pek çok etkinlik düzenliyoruz. İlçemizin farklı noktalarında gerçekleştirdiğimiz Anne Çocuk Şenliği’ne tüm hemşehrilerimi davet ediyorum.” dedi.

ANNE ÇOCUK ŞENLİĞİ ETKİNLİK TAKVİMİ:

6 Temmuz 2021 Salı – Saat: 10.30-16.30 / Danamandıra Pazar Alanı

8 Temmuz 2021 Perşembe - Saat: 10.30-16.30 / Büyükçavuşlu Böbçe Parkı

13 Temmuz 2021 Salı - Saat: 10.30-16.30 / Fener Spor Sahası

27 Temmuz 2021 Salı - Saat: 10.30-16.30 / Büyükkılıçlı Park Alanı

29 Temmuz 2021 Perşembe - Saat: 10.30-16.30 / Alipaşa Sabri Ekimci Spor Sahası

3 Ağustos 2021 Salı - Saat: 10.30-16.30 / Gazitepe Okul Bahçesi

5 Ağustos 2021 Perşembe - Saat: 10.30-16.30 / Değirmenköy Festival Alanı

10 Ağustos 2021 Salı - Saat: 10.30-16.30 / Gümüşyaka Okul Bahçesi

12 Ağustos 2021 Perşembe - Saat: 10.30-16.30 / Merkez Bozok Parkı

17 Ağustos 2021 Salı - Saat: 10.30-16.30 / Selimpaşa Meydan Park

19 Ağustos 2021 Perşembe - Saat: 10.30-16.30 / Çanta Meydan Park

24 Ağustos 2021 Salı - Saat: 10.30-16.30 / Akören Okul Bahçesi

26 Ağustos 2021 Perşembe - Saat: 10.30-16.30 / Sayalar Pazar Alanı

2 Eylül 2021 Perşembe - Saat: 10.30-16.30 / Çayırdere Pazar Alanı

7 Eylül 2021 Salı - Saat: 10.30-16.30 / Yeni Mahalle Cumhuriyet Parkı

9 Eylül 2021 Perşembe - Saat: 10.30-16.30 / Mimarsinan Mahallesi Spor Alanı Yanı

14 Eylül 2021 Salı - Saat: 10.30-16.30 / Selimpaşa Yoğurthane Bölgesi

16 Eylül 2021 Perşembe - Saat: 10.30-16.30 / Çayırdere Pazar Alanı

21 Eylül 2021 Salı - Saat: 10.30-16.30 / Kadıköy Okul Bahçesi

23 Eylül 2021 Perşembe - Saat: 10.30-16.30 / Kavaklı Emrullah Terzioğlu Spor Sahası

28 Eylül 2021 Salı - Saat: 10.30-16.30 / Ortaköy Basketbol Sahası