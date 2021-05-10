Silivri Belediyesi Anneleri Unutmadı

Silivri Belediyesi, Anneler Günü sebebiyle ilçede yaşayan anneleri ziyaret ederek bu özel günü onlarla birlikte kutladı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından pandemi kurallarına dikkat edilerek yapılan ziyaretlerde sağlık çalışanları unutulmadı. İlçede bulunan sağlık kuruluşlarını ziyaret eden ekipler, hastanelerde mesaisi devam eden sağlık çalışanı annelerin ve anne adaylarının gününü kutladı.

Hastanelerde sağlık hizmeti alan anneleri de ihmal etmeyen belediye ekipleri, annelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Silivri Belediyesinde çalışan en genç ve en yaş almış anneler Seda Mutlu ve Fatma Mutlu’yu da ziyaret eden ekipler, ardından işe gitmekte olan anneleri de otobüs duraklarında ve yollarda gün boyu çiçeklerle karşıladı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla gerçekleşen bir diğer ziyaret yeri ise; şehit annelerinin evleri oldu. Şehit annelerini bu özel günde yalnız bırakmayan ekipler, annelerle uzun uzun sohbet ederek ihtiyaçlarını sordu. Gerçekleşen etkinliklerde bütün annelerin yaklaşan Ramazan Bayramı’nı da kutlayan ekipler, onlara çeşitli hediye paketleri takdim etti.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, çalışma alanlarında yaptığı ziyaret ve incelemeler esnasında karşılaştığı annelere hediyeler verdi. Yakından ilgilendiği annelerin gününü kutlayan Başkan Yılmaz, onlarla hem sohbet etti hem de bol bol fotoğraf çektirdi.