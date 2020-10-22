Silivri Belediyesi Doğa Yürüyüşü Düzenliyor

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 Kasım 2020 Pazar günü vatandaşların pandemi stresini azaltmak, doğa ile buluşturmak ve sportif aktivite amacı ile doğa yürüyüşü düzenliyor. Pandemi kuralları altında gerçekleştirilecek etkinliğe Kültür Merkezine kayıt yaptırmak şartı ile sadece 18 yaş üstü vatandaşlar katılabilecek. Program 1 Kasım Pazar günü saat 07.30’da Atatürk Meydanından otobüslerle Sinekli Göletine gidilerek başlayacak. Sinekli ’den Danamandıra Göletine kadar 13 km boyunca devam edecek ve saat 15.00’da bitecek olan doğa yürüyüşünde katılımcılara Yamandaki Doğa Sporları Gurubu üyeleri rehberlik edecek.

Doğa yürüyüşü için gerekli katılım şartları ve kurallar ise şu şekilde olacak;

GENEL KURALLAR

1 - Hareket Saatinden 15 dakika önce araçların kalkış noktasında (Atatürk Meydanı’nda maskeli olarak hazır bulunmanız gerekmektedir.)

2 - Kayıt yaptıran vatandaşlarımızın herhangi bir mücbir sebep ile iptal bildirme durumunu en geç 30.10.2020 Cuma günü saat:16.30’a kadar tarafımıza bildirmesi gerekmektedir. Bildirmeyen vatandaşlarımız Belediyemizin bir sonraki etkinliğine kayıt yaptıramayacaktır.

3 - Yürüyüş programımız 18 yaş altı çocuklarımızın katılımına uygun değildir.

4 - Yürüyüş programımız yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları, astım gibi solunum rahatsızlıkları ile adale-eklem romatizması, epilepsi (sara) vs. doğa ortamında tedavisi son derece güç olan hastalıklara sahip kişilerin katılımına uygun değildir.

5 - Yürüyüşümüzde Lider/ Rehberler ve görevli Belediye Personellerimiz tek yetkilidir.

6 - Liderden önde gitmek ve artçıdan(en arkadaki görevli personeller) geri gelmek yasaktır.

7 - Program boyunca alkollü içecek tüketmek yasaktır.

8 - Yürüyüş esnasında tütün ve tütün mamulleri kullanmak yasaktır.

UYGUN GİYİM VE TEÇHİZAT

1 - Yürüyüşlerde kullanılan giysiler az yer tutan, hafif, çabuk kuruyan, sağlıklı giysiler olmalıdır

2 - O günkü hava durumuna bağlı olarak uygun kumaşlı, hareket yeteneğini kısıtlamayan rahat giysiler tercih edilmelidir. Dar ve geç kuruyan pantolonları tercih etmemelisiniz.

3 - Mevsime uygun iç - dış katmanlı giysiler seçmek yürüyüşü kolaylaştırır.

4 - Ayağınızı vurmayan ayağınıza alışmış yürüyüşe uygun bir ayakkabı olması çok önemlidir.

YANINIZDA MUTLAKA BULUNMASI GEREKENLER

İki omuzdan geçmeli rahat bir sırt çantası, Yağmurluk veya rüzgârlık, En az 2 litre su, kişisel olarak kullandığınız ilaçlarınız, yedek giysi, fener ya da kafa lambası, düdük, şapka, güneş gözlüğü,çeşitli ilkyardım malzemesi, termos (içerisinde sıcak su dolu), yürüyüş esnasında kaybedeceğiniz enerjiyi karşılamak için fındık, kuru üzüm, kuru kayısı gibi doğal şeker çeşitlerini, molalarda sıcak içecek için çay ve kahve bulundurmanızı tavsiye ederiz.