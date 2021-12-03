Silivri Belediyesi Engelleri Sevgi ile Aşıyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Engelsiz Silivri” hedefi ve vizyonu doğrultusunda engelli vatandaşları yalnız bırakmayan Silivri Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde iki anlamlı etkinlik düzenledi. Silivri Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklerde Sanatçı Neşe Arı’nın fotoğrafları ve öğrencilerin hayal dünyaları ile yaptığı resimler “Yaşamda Kal” fotoğraf ve resim sergisi ile Silivrililerle buluştu. Bu anlamlı günde Tuzla Sanat Görme Engelliler Tiyatro Grubu tarafından “Gemilerde Talim Var” adlı bir komedi oyunu da sahnelendi.

SİLİVRİ BELEDİYESİNDEN “YAŞAMDA KAL” SERGİSİ

Silivri Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlediği “Yaşamda Kal” adlı resim ve fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Serginin açılışına Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Silivri Cumhuriyet Savcısı Atacan Özata katıldı. Sanatçı Neşe Arı’nın objektifinden çıkan fotoğraflar ve Abdullah Bilgüngüllüoğlu Özel Meslek Okulu öğrencilerinin resimlerinden oluşan birbirinden değerli eserler “Yaşamda Kal” sergisi ile fotoğrafseverlerin beğenisine sunuldu. Oğuz Aral Sanat Galerisi Yanı 4. Salon’da düzenlenen sergide; Fotoğraf Sanatçısı Neşe Arı’nın engelli sporcuların yer aldığı müsabakalar ve antrenmanlarda çektiği fotoğraflar ile öğrencilerin resmettiği birbirinden anlamlı eserler büyük beğeni topladı. 3 Aralık tarihinde başlayan sergi 5 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak.

“GEMİLERDE TALİM VAR” OYUNU SAHNELENDİ

Dünya Engelliler Günü’nde bir diğer anlamlı etkinlik de Önder Yılmaz Sahnesinde gerçekleştirildi. Tuzla Sanat Görme Engelliler Tiyatro Grubu bu anlamlı günde “Gemilerde Talim Var” adlı komedi oyunu Silivrililer için sahneledi. Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen ve katılımın ücretsiz olduğu tiyatro oyununa; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Cumhuriyet Savcısı Atacan Özata, Silivri’de yaşayan özel bireyler ve aileleri ile birlikte çok sayıda sanatsever katıldı. Askerliğini bahriyeli olarak yapan üç kafadarın başından geçen trajikomik olayların sahnelendiği ve engellerin hayatın her alanında aşılabilir olduğunun gösterildiği oyunda, görme engelli oyuncuların performansları katılımcıların büyük beğenisini topladı.

YILMAZ: “ZİHİNLERDEKİ ENGELLERİN KALKTIĞI BİR DÜNYA HAYAL EDİYORUM”

Tuzla Sanat Görme Engelliler Grubu tarafından sahnelenen “Gemilerde Talim Var” adlı oyundan sonra kısa bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Bugün biz siyasetçiler değil, sanat konuştu. Çok güzel bir gösteriydi. Ben 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde dünyadaki, gönüllerdeki, zihinlerdeki engellerin kalktığı, ellerin tutuştuğu, gönüllerin buluştuğu bir dünyayı hayal ederek, bütün engelleri yıkarak bir olmayı diliyorum.

Silivri’de belki de İstanbul’un en özel, en kompleks ve engellerin tamamen ortadan kaldırıldığı, Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezinin inşaatını bitirmek üzereyiz. Hayırsever Nakipoğlu ailesi tarafından Gülsen ve Ökkeş Nakipoğlu ismini taşıyacak ve içerisinde aşevimizin, Bizden Size Sosyal Marketimizin, Sosyal Yardım Mağazamızın bulunduğu merkezde; eğitim odaları, etüt merkezleri, müzik odaları ile engelli kardeşlerimizin ailelerinin faydalanabileceği kafeteryalar ile meslek edinme kursları olacak. Merkezimizden engelli kardeşlerimiz ve aileleri ile birlikte yaş almış büyüklerimiz de yararlanabilecek. İstanbul’daki en özel, en güzel engelsiz yaşam merkezini çok kısa zamanda inşa etmiş olacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyor her birinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” İfadelerini kullandı.

YASİN KARACA VE FATİH KÖSEOĞLU’NUN AİLELERİ ZİYARET EDİLDİ

Silivri Belediyesi, Dünya Engelliler Günü’nde bu yıl aramızdan ayrılan özel çocuklar Yasin Karaca ve Fatih Köseoğlu’nun ailelerini unutmadı. Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri Karaca ve Köseoğlu ailelerini ziyaret ederek hem ihtiyaçları ile ilgilendi hem de Başkan Yılmaz’ın selamlarını ileterek kendilerine çiçek hediye etti.

BAŞKAN YILMAZ ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLADI

Özel Aktif Çağrışım Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ı ziyaret etti. Başkan Yılmaz bu özel günün anısına özel öğrenci Elif Kara’ya başkanlık koltuğunu devretti. Lions Leo Dernekleri Esen İbak Eğitim Uygulama Okul Müdürü Birol Aydın ve okul aile birliği yöneticileri de Engelliler Günü vesilesiyle Başkan Yılmaz’ı ziyaret etti.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2021, 23:14