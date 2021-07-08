Silivri Belediyesi Kurban Bayramı’na Hazırlanıyor

Silivri Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ve hayvan satıcılarının huzurlu bir bayram geçirmelerine yönelik çalışmalara başladı. Selimpaşa Mahallesi 610. Cadde üzerinde bulunan 30.000 metrekare alana, Silivri Belediyesi tarafından; 60 büyükbaş, 60 küçükbaş hayvan çadırı kapasiteli bir satış ve kesim yeri kuruldu. Satış için alana getirilen kurbanlıklar; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri, Belediye Veteriner Hekimleri, Müftülük Görevlisi ve kolluk kuvvetleri tarafından oluşturulan denetim ekibi tarafından kontrol ediliyor. Belediye ekipleri kurbanlıklara dış parazit ilaçlaması da yapıyor. Güvenlik kameralarıyla 24 saat boyunca izlenen alanın içerisinde sosyal çadır, veteriner hekim odası, zabıta noktası, mescit, tuvaletler ve duşlar yer alıyor. Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü de oluşturduğu Hayvan Yakalama Timleri ile kaçan kurbanlıklara karşı önlem alıyor. Silivri Belediyesi ayrıca, ilçede belirlenen 95 adet kurban satış ve kesim alanında gerçekleştirdiği temizlik, düzenleme ve denetleme çalışmalarına da devam ediyor.

KURBANLIKLARA KARKAS MUAYENESİ DE YAPILACAK

Silivri Belediyesi kurban satış ve kesim alanında, hastalık şüphesi oluşan kurbanlıkların karkasların muayenesi kesim sonrasında veteriner hekimler tarafından yapılacak. Muayene sonucunda imha edilmesine karar verilen kurbanlıklar ise tutanak hazırlanarak usulüne uygun bir şekilde bertaraf edilecek.

SİLİVRİ’DE KURBAN KESİM ALANLARI BELİRLENDİ

Kendi alanlarını kurban kesimi yapmak üzere hizmete açmak isteyen vatandaşların yerleri, İlçe Kurban Komisyonu tarafından görevlendirilen Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından değerlendirildi. 2021 yılı Kurban Tebliğine göre yapılan değerlendirmeler sonrasında 95 adet kesim yeri, İlçe Kurban Komisyonu tarafından uygun bulunarak İl Kurban Komisyonuna havale edildi.

ÜCRETSİZ CANLI HAYVAN BASKÜLÜ

Silivri Belediyesi, sorumluluğunda bulunan kurban satış ve kesim noktalarına canlı hayvan baskülü yerleştirdi. Kilo usulü kurban almak isteyen ilçe sakinleri belediyenin kurduğu tartım cihazlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

VATANDAŞLARA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ DAĞITILACAK

Kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İstanbul Veteriner Hekimler Odası Gıda Hijyeni ve Halk Sağlığı Çalışma Birimi ortaklığında bir bilgilendirme broşürü hazırlandı. Kurban kesimi öncesi, kesim sırası ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgilerin yer aldığı broşürler Silivri Belediyesine ait satış ve kesim yerlerinde dağıtılacak.

“VATANDAŞLARIMIZI DA HAYVAN SAHİPLERİNİ DE DÜŞÜNÜYORUZ”

Kurban satış ve kesim yerlerinde yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Cömertliğin, rahmetin ve bereketin yoğun bir şekilde kendini hissettireceği Kurban Bayramı’nın öncesinde, Selimpaşa Mahallemizde bulunan 30.000 metrekare alan üzerine 120 hayvan çadırı kapasiteli bir satış ve kesim yeri oluşturduk. Yine ilçemizde belirlenen 95 adet kurban satış ve kesim yerine yönelik temizleme, düzenleme ve denetleme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalarla hem vatandaşların dini vecibelerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmelerini hem de hayvan sahiplerinin konforlu ve hijyenik bir ortamda satış yapabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ben şimdiden tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, Cenab-ı Allah’tan ibadetlerimizi kabul etmesini niyaz ediyorum.” dedi.

KURBAN SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Veteriner İşleri Müdürü Burçin Sarısaltıkoğlu, satış ve kesim yerinde yer alan kurbanlıkların bulunduğu barınaklar ve çevresinin dezenfeksiyonu ile dış parazit ilaçlamalarının bayram öncesinde yapılacağını dile getirdi. Silivri Belediyesi kurban satış ve kesim alanına gelen tüm kurbanlıkların bilgilerinin kayıt edileceğini, yapılan denetimler sonucu Kurban Tebliğine uygun olmayan hayvanların mavi renkte çarpı (X) ile işaretleneceğini ifade eden Sarısaltıkoğlu, kurbanlık satın alırken dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:

- İl dışından geliyorsa Veteriner Sağlık Raporu olmayan,

- Küpesiz ve Büyükbaş Hayvan Kimlik Kartı (Pasaport), Küçükbaş Hayvan Nakil Belgesi bulunmayan,

- Çok zayıf olan, çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan,

- Gebe veya yeni doğum yapmış olan,

- Sağlıklı görünmeyen,

- Pis kokulu ishali, salya ve burun akıntısı olan,

- Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız hayvanların satın alınmaması gerekmektedir.

- Belediyemizce izin verilen kurban kesim yerlerinde meydana gelecek herhangi bir olay karşısında Zabıta Müdürlüğüne 444 2047 / 1552 – 0212 727 1045 numaralı telefonlardan haber verilmelidir.