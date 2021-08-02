Silivri Belediyesi, Manavgat’taki Orman Yangınlarıyla Mücadelesini Sürdürüyor

Silivri Belediyesi, Antalya’nın Manavgat ilçesinde can ve mal kayıplarına neden olan orman yangınlarına karşı desteğini sürdürüyor. Belediyenin arama kurtarma ekipleri, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın İstanbul Valiliği ile yaptıkları görüşmelerin ardından bölgeye intikal etti.

Bölgeye ulaşmalarının ardından zaman kaybetmeden çalışmalara başlayan ekipler Manavgat’ta; tam donanımlı mobil komuta ve kurtarma aracı, tahliye için bir pikap, 18 ton kapasiteli su tankeri ve 13 personel ile görev yapıyor. Manavgat İtfaiyesi tarafından Ahmetler Köyü sırtlarındaki orman yangınına müdahale eden arama kurtarma ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen yangının köye ulaşmasını engellemek için yoğun çaba sarf ediyor.

Ekipler bölgedeki ilk görev günlerinde; söndürme, soğutma ve tahliye çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca helikopterlere yangın yeri ile alakalı koordinat bilgilendirmesi de yapıldı. Silivri Belediyesi arama kurtarma ekipleri bugün de Siirt İtfaiyesi ile birlikte söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldı. Ekipler orman yangını ile mücadelesini bölgedeki köylüler ile el birliği halinde sürdürüyor.

BAŞKAN YILMAZ: “YARALARI SARMAK İÇİN ORADAYIZ”

Ülkenin farklı illerinde meydana gelen orman yangınları ve yaşanan can kayıpları nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezimiz ile daha önce İzmir’de meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmuştuk. Şimdi de ciğerlerimizi cayır cayır yakan orman yangınlarına müdahaleye destek olmak ve yaraları sarmak için Manavgat’tayız. Mesai arkadaşlarım ve bölgede görev yapan tüm ekipler Manavgat’a bir soluk, bir nefes olabilmek amacıyla çok zor şartlarda fedakârca görev yapıyor. Umuyorum, meydana gelen bu orman yangınları daha fazla mağduriyet yaşanmadan kontrol altına alınır ve milletimiz bir daha böyle acılar yaşamaz. Ben, orman yangınlarında şehit olan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, mağdur olan vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Başta SAK ekiplerimiz olmak üzere, yangınlarla mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyor; sağ salim, kazasız belasız aramıza dönmelerini temenni ediyorum.” dedi.