“Silivri Belediyesi Tarımda Öncü, Önder Olmaya Devam Ediyor”

Silivri Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısı 1. oturumunun 2. birleşiminde konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediye olarak 2021 yılında gerçekleştirdikleri tarım faaliyetleri konusunda bilgiler verdi. 2022 yılında tarımsal üretim kapasitelerini artıracaklarının altını çizen Başkan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Silivri Belediyesi olarak tarım faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. 2021 yılında 500 dönüm ayçiçek, 1.000 dönüm arpa, 500 dönüm buğday, 75 dönüm silajlık mısır, 100 dönüm alana da atalık sebze, meyve fidesi ektik. Üreticilerimize 400 ton sertifikalı tohumluk arpa ve 1.000 paket 500’er kiloluk mısır silajı dağıttık. 50.000 ailemize 10.000 teneke ayçiçek yağının dağıtımına da bu hafta içerisinde başlayacağız. 2022 yılı içerisinde; 1.500 dönüm arpa, 350 dönüm yem bezelyesi, 1.000 dönüm ayçiçek, 250 dönüm silajlık mısır ekip, 500 dönümü de kavun ve bamya yeri olarak bütün her şeyini hazırlayıp genç ve kadın çiftçimize vereceğiz. Böylece 3.500 dönüm arazide zirai faaliyetimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu yıl ilk defa yem bezelyesi ekimi yapıldı. Yem bezelyesi aynı yonca otu gibi bir ot. Yulafla ya da arpa ile beraber karışık ekiliyor. Sonrasında da biçilip, saman yapılıp besin değeri ve protein değeri son derece yüksek bir kaba yem elde ediliyor. Önümüzdeki yıl 25.000 balya yem bezelyesinden elde ettiğimiz kaba yemi çiftçimiz ile paylaşacağız. 75.000 balya da saman dağıtmayı hedefliyoruz. Yani 2022 yılında ürettiğimiz 100.000 balya samanı çiftçilerimiz ile paylaşacağız. Tabi biz bunları yaparken birçok kurumla, birçok şirketle birlikte yapıyoruz. Şu ana kadar Silivri Belediyesi ekip biçtiği projelerde hiçbir tohuma para ödemedi. Tohum firmaları Silivri Belediyesine hibe tohum vermek için adeta yarışıyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz dönem Seymen marka tohumu kendi arazilerimizde ekip, biçip üreticilerimize dağıtmıştık. Ankara Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde Seymen marka tohumdan yanılmıyorsam 35 milyon TL’lik bir satın alma yaparak Ankara’daki çiftçilere dağıttı. Silivri Belediyesi yaptığı çalışmalarla öncü, önder olmaya devam ediyor.”

BAŞKAN YILMAZ TARIM PAYDAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Silivri Belediyesi olarak yaptıkları tarım faaliyetlerinde kendilerine destek olan tarım paydaşlarına teşekkür eden Başkan Yılmaz, “Tarımsal ve hayvansal üretim projelerimizde bizlere destek veren tüm paydaşlarımıza, sizlerin ve bizleri ekranlarında takip eden Silivrili hemşehrilerimizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum: Çiftçiye Tohum Desteği Projemize; tohum hibesi, hasattan elde edilen mahsulün selektörde temizliği, paketlenmesi ve sertifika işlemi gibi çalışmalarla destek olan, bu projede en büyük paydaşımız Sarı Tohumculuk Firmasından İbrahim Toruk ve Emre Sarı’ya, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz buğday ekiminde ihtiyacımız olan 10 ton buğday tohumunun tamamını ücretsiz karşılayan ve ayrıca elde ettiğimiz mahsulün yarısını en üst fiyattan satın alan, bu yıl aynı şekilde 10 ton buğday tohumunu belediyemize hibe ederek destek olan “13 Yıldız Tohumculuk” Firmasına, buğday hasadından geriye kalan mahsulü en üst fiyattan satın alıp projemize destek olan Göksular Un Fabrikasına, işlediğimiz tarlaların toprak hazırlığını yaparken bize destek olan ve desteği sırasında arızalanan tarım aletinin tamirini dahi kendisi yapan Selimpaşalı Asım Erkan’a, Selimpaşa Tarımsal Kalkınma Kooperatifine, Fenerköy Kooperatifi Üyeleri Mert Esen’e, Zeki Yılmaz’a, Alipaşalı çiftçilerimizden Cem Anıl’a, Gazitepeli çiftçilerimizden Erkan Çetingöz’e, kendi tarlasına işlem yaparken bizim tarlamıza da yardım eden Eray Özkök’e, Recep Soydan’a, Aygören Atınç’a, yine hasat zamanı biçme işleminde destek veren Gümüşyakalı çiftçilerimizden Hakan Ölçer’e Hasan Yılmaz’a, Kavaklılı çiftçilerimizden Oğuz Eken’e, Küçükkılıçlılı çiftçilerimizden Sinan Öztürk’e, Fenerköy Kooperatifine, samanların bağlanmasında Alipaşalı çiftçimiz Bülent Oral’a, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırmak için saman bağışında bulunan CHP’li meclis üyelerimiz Melih Yıldız’a, Ersin Taşkın’a, Gençlik Kolları Başkanı Metehan Gürsu’ya, Eski Meclis Üyemiz Mümin Koçoğlu’na, Alipaşa’dan Nevzat Gürsu’ya, Süleyman Gençoğlu’na, Fenerköy’den Bahattin Kaptan’a, Zeki Yılmaz’a, Mert Esen’e, Turgay Sakarya’ya, Sebahattin Kaptan’a ve Muharrem Eren’e, gübre ve ilaç desteği için Genç Ziraat sahibi Süleyman Gençoğlu’na, Tarımsan Ticaret sahibi Onay Hanım ve Erdoğan Ataç’a, BizdenSize Marketimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere 15 dönüm soğan ekip bağışlayan ve önümüzdeki yıl 30 dönüm fasulye ekeceklerini belirten Cem Atuk ile Ertan Bircan’a, ayçiçek yağı üretiminde, tohum konusunda en büyük destekçilerimiz Silivri Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü İskender Kuloğlu’na, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanımız Turgay Sakarya’ya, yağ tenekeleri noktasında Sarten Ambalaj’a, Antalya Yağ Firmasına, Taşkent Yem Bezelyesi ve Boldi Otluk Arpası Projemizin tohum ihtiyacını karşılayan Ekmen Tarım’a, tarım aletleri sayımızın her geçen gün artmasına katkı sunan Güngör Tarım sahibi Yüksel Göngör’e ve Feze Tarım sahibi Eren Ağaoğlu’na belediyemize tarımsal hizmet noktasında yapmış oldukları katkılardan dolayı Silivrili hemşehrilerim adına teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.