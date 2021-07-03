Silivri Belediyesinden Açık Havada Sinema Keyfi

Silivri Belediyesi, pandemi döneminde sosyal hayatı kısıtlanan ilçe sakinlerine yönelik etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Sanatı ve kültürü ilçenin dört bir yanında yaşatmayı kendisine amaç edinen Silivri Belediyesi, köy ve mahallelere kurduğu beyazperde ile Açık Hava Sineması etkinliği düzenliyor. Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun başrolde oynadığı ve halkın güvenini kazanmış bir devlet adamı olan Vali Recep Yazıcıoğlu’nun Denizli’de görev yaptığı sırada başından geçen esrarengiz olayların anlatıldığı “Vali” filminin gösterileceği etkinlikler; 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayacak ve eylül ayının ortalarına kadar devam edecek. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve tüm vatandaşların davet edildiği Açık Hava Sineması’na katılan konuklara mısır, kek, meyve suyu, limonata gibi yiyecek ve içecekler de ikram edilecek.

İLK FİLM BÜYÜKÇAVUŞLU’DA

Açık havada sinema keyfi ilk olarak Büyükçavuşlu Mahallesi’nde bulunan Pazar Alanı’nda gerçekleştirilecek. Etkinliklere tüm Silivrilileri davet eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Nihayet, normalleşme sürecine girdiğimiz bugünlerde hemşehrilerimize açık havada sinema keyfi yaşatmayı amaçlıyoruz. Film gösterilerine bütün Silivrilileri davet ediyorum.” dedi.

AÇIK HAVA SİNEMASI GÖSTERİMLERİ:

5 Temmuz 2021 Pazartesi - Saat 21.00 / Büyükçavuşlu – Yukarı Pazar Alanı

7 Temmuz 2021 Çarşamba - Saat 21.00 / Bekirli – Mahalle Meydanı

9 Temmuz 2021 Cuma – Saat 21.00 / Gazitepe – Gazitepe Okul Bahçesi

12 Temmuz 2021 Pazartesi – Saat 21.00 / Kavaklı – Kavaklı Ek Hizmet Binası Yanı

14 Temmuz 2021 Çarşamba – Saat 21.00 / Çanta – Çanta Merkez Park Meydanı

16 Temmuz 2021 Cuma - Saat 21.00 / Beyciler – Beyciler Okul Bahçesi

21 Temmuz 2021 Çarşamba - Saat 21.00 / Semizkumlar – Maviyelken Sitesi Hayrat Sokak

23 Temmuz 2021 Cuma - Saat 21.00 / Merkez – Silivri Sahili

26 Temmuz 2021 Pazartesi - Saat 21.00 / Değirmenköy – Festival Alanı

28 Temmuz 2021 Çarşamba – Saat 21.00 / Gümüşyaka – Gümüşyaka Spor Kulübü Bahçesi

30 Temmuz 2021 Cuma - Saat 21.00 / Yeni Mahalle – Cumhuriyet Parkı

2 Ağustos 2021 Pazartesi - Saat 21.00 / Kurfallı – Kurfallı Pazar Alanı

4 Ağustos 2021 Çarşamba - Saat 21.00 / Mimarsinan Mahallesi – Mimarsinan Spor Stadı

6 Ağustos 2021 Cuma - Saat 21.00 / Büyük Sinekli – Büyük Sinekli Pazar Yeri

9 Ağustos 2021 Pazartesi - Saat 21.00 / Büyük Kılıçlı – Okul Bahçesi

11 Ağustos 2021 Çarşamba - Saat 21.00 / Selimpaşa Yoğurthane Bölgesi – Devlet Hastanesi Yanı

16 Ağustos 2021 Pazartesi - Saat 21.00 / Selimpaşa – Liman

18 Ağustos 2021 Çarşamba - Saat 21.00 / Seymen – Seymen Eski Okul Meydanı

20 Ağustos 2021 Cuma - Saat 21.00 / Çeltik – Çeltik Pazar Yeri

23 Ağustos 2021 Pazartesi - Saat 21.00 / Yolçatı – Yolçatı Okul Bahçesi

25 Temmuz 2021 Çarşamba - Saat 21.00 / Ortaköy – Meydan

27 Temmuz 2021 Cuma - Saat 21.00 / Çayırdere – Çayırdere Okul Bahçesi Meydanı

30 Temmuz 2021 Pazartesi - Saat 21.00 / Kadıköy – Okul Bahçesi

1 Eylül 2021 Çarşamba - Saat 21.00 / Fener – Okul Bahçesi

3 Eylül 2021 Cuma - Saat 21.00 / Alipaşa – Düğün Salonu Önü

6 Eylül 2021 Pazartesi - Saat 21.00 / Küçük Kılıçlı – Piknik Alanı

8 Eylül 2021 Çarşamba - Saat 21.00 / Sayalar – Sayalar Pazar Alanı

10 Eylül 2021 Cuma - Saat 21.00 / Danamandıra – Okul Bahçesi

13 Eylül 2021 Pazartesi - Saat 21.00 / Akören – Okul Bahçesi

15 Eylül 2021 Çarşamba - Saat 21.00 / Cumhuriyet Mahallesi