Silivri Belediyesinden Eğitime İki Dev Yatırım Daha

Silivri Belediyesi 2021 yılı Temmuz ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumu Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçeye yapılması planlanan eğitim kurumları hakkında müjde niteliğinde bilgiler verdi. Kadir Has Üniversitesi ile ortaklaşa hayata geçirilecek teknopark projesinin yanı sıra bir Su Ürünleri Fakültesinin Silivri’ye kazandırılması için istişarelerin ve çalışmaların sürdüğünü dile getiren Başkan Yılmaz, projeler hayata geçtiğinde hem Silivri’nin prestij kazanacağını hem de ülke ekonomisine önemli bir katkıda bulunacaklarını ifade etti.

“SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ KONUSUNDA İSTİŞARELER SÜRÜYOR”

Gündem maddelerine geçilmeden önce ilçede hayata geçirilmesi planlanan Su Ürünleri Fakültesi hakkında açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Dün itibariyle Cerrahpaşa Üniversitesinin Rektör Hocası, üç tane rektör yardımcısı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Dekanı bizleri ziyaret ettiler. Uzun bir süredir; Silivri’ye devlet üniversitesinin bir bölümü ya da bir fakültesi nasıl gelir, nasıl gelmez tartışmalarının ışığında bir mekik diplomasi yürütüyoruz. İlçemize bir Su Ürünleri Fakültesinin gelmesi, getirilmesi noktasında yoğun bir gayret gösteriyoruz. İnşallah bu yapmış olduğumuz mekik diplomasisi sonuç verir ve ilçemize bir Su Ürünleri Fakültesini kazandırmış oluruz. Bu konuyla ilgili görüşmelerimizi yoğun bir şekilde sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

“TEKNOPARK İLE SİLİVRİ PRESTİJ KAZANACAK”

Toplantı gündemin 17. maddesinde Silivri’ye yapılacak teknopark projesi ile ilgili Kadir Has Üniversitesi ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Yönetici şirketi kurulması için Belediye Başkanına gerekli protokol ve sözleşmenin imzalanmasına ilişkin yetki verilmesi konusu vardı. Geçtiğimiz pazartesi günü yapılan meclis toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen talebe ilişkin komisyon raporunda, “Silivri Belediye Meclisinin 05/07/2021 tarihli toplantısında, Hukuk Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti belediyemize ait ve üzerinde Kadir Has Üniversitesi lehine 49 yıllığına irtifak hakkı bulunan Selimpaşa Mahallesi Köy Kenarı mevkii 451 ada 4 parsel sayılı taşınmaz üzerine, 4691 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde, Kadir Has Üniversitesi ile birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve buna ilişkin yönetici şirket kurulması için ön protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” ifadelerine yer verildi.

Hukuk Komisyonu raporuyla ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Kadir Has Üniversitesinin öğrenci alımını durdurup kampüsü kapatması uzun zamandır ilçemizi, özellikle de Selimpaşa Mahallemizi rahatsız eden bir konuydu. Bu karar ile birlikte buranın Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilebilmesi için bir ön protokol hakkı almış bulunuyorum. Ancak bu, benim Kadir Has Üniversitesi ile oturup tek başıma bir teknoparkın sözleşmesini veya protokolünü imzalayacağım anlamına gelmiyor. Bu konuyu hepinizle fikir alışverişi yaparak; Silivri’nin, Silivri Belediyesinin, özellikle de Silivri’deki sanayicinin, istihdamın ve ülke ekonomisinin kazanması için en uygun şartlarda bir protokol ile bu teknoparkı inşallah hayata geçireceğiz. Bu teknopark projesi Silivri için büyük bir prestij, ülke ekonomisi için de çok önemli bir hizmet olacak. Meclis üyelerinin tamamına bu konuyla ilgili beni yetkilendirdikleri için teşekkür ediyorum.” dedi. 17. gündem maddesine ilişkin komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.