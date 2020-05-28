Silivri Belediyesinden İnşaat Faaliyetleri Kararı

Silivri Belediye Başkanlığı, 13 Mayıs Çarşamba Günü gerçekleştirilen Encümen Toplantısı’nda inşaat faaliyetleriyle ilgili kararlar aldı. İlçeye tatil amacıyla gelen yerli ve yabancı turistlerin, tatillerini sakin ve huzur ortamında geçirmesini sağlamak adına düzenleme yapıldı. Gürültü, çirkin görüntü ve çevre kirliliği oluşturan türdeki inşaatların Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Müdürlüğünün 10 Mart 2015 tarihli 46944 sayılı inşaat faaliyetleri genelge yazısı gereğince, 15 Haziran – 15 Eylül 2020 tarihleri arasında bazı bölgelerdeki inşaat çalışmaları tamamen yasaklandı. Belirli bölgelerde ise; yeni yapılar için her gün saat 08.30 – 20.00 saatleri arasında, mevcut mesken alanları ve içinde oturanların bulunduğu yerlerde yapılacak tadilatların da Pazartesi ve Cumartesi dâhil olmak üzere 08.30-20.00 saatleri arasında belediyeden gerekli izinlerin alınarak yapılması, Pazar günleri tadilat yapılmaması kararı alındı.

13 MAYIS 2020 TARİHLİ İNŞAAT FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ ENCÜMEN KARARLARI ŞÖYLE:

“Yaz aylarında ilçemize gelen yerli ve yabancı turistlerin konaklamış oldukları otel ve benzeri yerlerin civarı ile sahil kesimindeki site ve yazlıkları oluşturan ikinci konut alanları ile Kumluk Mevkii sahil bandı dahil buralara sakin bir ortam yaratarak huzur içinde tatillerini geçirmeleri amacıyla gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi kötü etkisi olan türde ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 10/03/2015 tarihli ve 46944 sayılı inşaat faaliyetleri ile ilgili 2015/03 Genelge yazısı gereğince 15 Haziran-15 Eylül 2020 tarihlerini kapsayan süre içerisinde inşaat çalışmaları ile ilgili olarak;

-Silivri Merkez Mimar Sinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesindeki Klassis Otel Bölgesi civarında Basın, Aşkın, Selim, Çelikhan ve Yavuz Sokaklarının tamamında, Uğur Dündar Caddesinin Klassise yakın kısmı ile Devrim Sokak, Sevgi Sokak’ın bir kısım, Muammer Aksoy Caddesinin Klassis Otele yakın kısmın da 2.konut alanları gibi belirtilen cadde ve sokaklarda belirtilen tarihlerde inşaat faaliyetlerinin tamamen yasaklanmasına;

-İkinci konut alanı olarak ayrılan, Silivri Parkköy, Muratçeşme, Altınorak, Mavi Yelken ve Semizkumlar bölgeleri ile 5747 sayılı Kanun ve 5393 Sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince Belediyemize bağlanan Selimpaşa, Çanta (Sanaktepe-Balaban), Gümüşyaka Mahalleleri sahil kısımlarında yer alan ikinci konut bölgelerinde belirtilen tarihlerde inşaat faaliyetlerinin tamamen yasaklanmasına,

- İlçemiz sınırlarında yukarıda sayılan bölgeler dışında kalan, Mimarsinan Mahallesinin D-100 Karayolunun güneyinde kalan kısmı ile Alibey, Piri Mehmet Paşa, Fatih ve Cumhuriyet Mahallelerinin tamamında Pazar günleri her türlü inşaat faaliyetinin yapılmamasına;

-Selimpaşa Mahallesi Büyükçekmece ilçe sınırından Kınalı Kavşağı’na kadar olan bölgede D-100 Karayolunun kuzey bölümünde ve Kınalı Kavşağından Gümüşyaka Mahallesi Tekirdağ il sınırına kadar olan bölgede D-110 (Tekirdağ) Karayolunun kuzey bölümünde yeni yapılan yapılar için inşaat faaliyetlerinin her gün saat 08.30-20.00 yapılmasına ancak mevcutta mesken olarak kullanılmaya başlanmış ve içinde oturanların bulunduğu yapı ve parsellerde yapılacak tadilatların Pazartesi'nden (dahil) Cumartesi'ye (dahil) kadar 08.30-20.00 saatleri arasında yapılması, Pazar günlerinde ise tadilat işlerinin yapılmamasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.”