Silivri Belediyesinden örnek bir hizmet daha

Başkan Yılmaz, Twitter hesabından konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi;

“500 dönüm arazimizde ektiğimiz ayçiçeklerimizi, Tekirdağ Muratlı Antalya Yağ Tesislerinde yağ haline dönüştürdük ve bugün teslim aldık. 50.000 litreden oluşan 10.000 teneke ayçiçek yağını, bu yıl da ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağız. Projemize ambalaj desteği veren Sarten A.Ş. Onursal Başkanı Sn.Yusuf Sarıbekir'e, projemize destekte bulunan Sn.Hüseyin Toksoylu'ya teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun”

500 dönüm arazimizde ektiğimiz ayçiçeklerimizi, Tekirdağ Muratlı Antalya Yağ Tesislerinde yağ haline dönüştürdük ve bugün teslim aldık.



50.000 litreden oluşan 10.000 teneke ayçiçek yağını, bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağız.



Hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/EXglwnDuMN — Volkan Yılmaz (@BBvolkanyilmaz) December 14, 2021

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2021, 22:11