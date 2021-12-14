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Silivri Belediyesinden örnek bir hizmet daha

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Silivri Belediyesi, Başkan Volkan Yılmaz’ın talimatıyla ekilen 500 dönüm ayçiçeğinden elde edilen 10 bin teneke Ayçiçek yağı ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Silivri Belediyesinden örnek bir hizmet daha
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Başkan Yılmaz, Twitter hesabından konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi;

“500 dönüm arazimizde ektiğimiz ayçiçeklerimizi, Tekirdağ Muratlı Antalya Yağ Tesislerinde yağ haline dönüştürdük ve bugün teslim aldık. 50.000 litreden oluşan 10.000 teneke ayçiçek yağını, bu yıl da ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağız. Projemize ambalaj desteği veren Sarten A.Ş. Onursal Başkanı Sn.Yusuf Sarıbekir'e, projemize destekte bulunan Sn.Hüseyin Toksoylu'ya teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun”

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Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2021, 22:11
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