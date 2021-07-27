Silivri Belediyesinden Türkiye’de Eşi Görülmemiş Tohumluk Arpa Desteği

Tarım ve hayvancılığa yönelik projeleriyle nam salan Silivri Belediyesi, üreticileri desteklemeye devam ediyor. Silivri Belediyesi, 2019 yılında başlattığı ‘Çiftçiye Tohum Desteği Projesi’nin devamı olarak ürettiği tohumluk arpaları, Değirmenköy Mahallesi’nde düzenlediği ‘Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni’ ile üreticilere dağıtmaya başladı. Törende 250 çiftçiye toplamda 50 ton tohumluk arpa dağıtıldı. Maddi değeri 300.000 TL olan tohumluk arpalar ile çiftçiler 2 bin 500 dönüm araziye ekim yapabilecek. Ürünleri traktörleri ile teslim alan ve mutlulukları gözlerinden okunan üreticiler, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.

TOHUMLUK ARPA DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Silivri Belediyesi, daha önce ekilip biçilmeyen, atıl durumdaki 1.000 dönüm belediye arazisine yaptığı Seymen marka tohum ekiminden elde ettiği yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpaları, toplamda 1.500 çiftçiye 200’er kiloluk dilimler halinde dağıtıyor. Çiftçilere yapılan bu desteğin karşılığı ise yaklaşık 1,5 milyon TL. Silivrili üreticiler bu ürünlerle 15.000 dönüm araziye ekim yapabilecek ve ekimlerden elde ettiği 7.500 ton civarında ürünü yeniden tohumluk olarak kullanabilecek. Böylece Silivri Belediyesi üreticilerin yaklaşık 20 milyon TL ciro etmesine imkân sağlamış olacak.

TORUK: “BİRÇOK BELEDİYE, BAŞKAN YILMAZ’IN İZİNDEN GİTMEYE BAŞLADI”

Törenin açılış konuşmasını yapan Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, “Tohumun milli olması her şeyin başında geliyor. Üretim yapmayan milletlerin ne durumda olduğumu da hep birlikte görüyoruz. Bu nedenle üretim yapmak zorundayız ve üretim yapmanın da temeli tohumculuktur. Bugün burada dağıtılacak olan tohum çeşidimiz Türk mühendislerinin Trakya’da geliştirdiği, ismini de Silivri’de bulunan Seymen Köyü’nden almış yüzde 100 yerli ve milli bir üründür. Seymen tohumu konusunda Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’ın destekleriyle çok yol aldık. Gittiğimiz her yerde Silivri Belediyesinin çalışmalarını bütün belediyelere örnek gösteriyoruz. Birçok belediyenin yanı sıra büyükşehir belediyeleri de Başkan Yılmaz’ın peşinden giderek bizimle birlikte çalışmaya başladı.” ifadelerini kullandı.

KOCA: “SİLİVRİ HUBUBAT VE ARPA ÜRETİMİNDE 1. SIRADA YER ALIYOR”

Toruk’un ardından kürsüye gelen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nazif Koca, “Bugün sizlerle arpa dağıtım töreninde birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul bildiğiniz gibi sanayi, ticaret, hizmet sektöründe Türkiye’nin en gelişmiş ili. Bu nedenle sanki tarım yokmuş gibi algılanıyor ama İstanbul aynı zamanda tarım şehri. Verilere baktığımız zaman kanolanın üretiminde 5. ayçiçeğinde ise 12. sırada. İstanbul; üretimi, bereketli toprakları ve siz aydın çiftçisiyle hububat üretiminde de önemli bir noktadadır. Yaklaşık 740 bin dekar alanda bir ekim yapılıyor ve hububat üretiminin yüzde 60'ı da Silivri'de gerçekleştiriliyor. Yine aynı şekilde arpanın üretiminde de yüzde 60 ile Silivri, İstanbul genelinde 1. sırada. Tarımsal üretimin başlangıcı olan tohum tüm dünyada kritik ve stratejik bir öneme sahip. Ben bu nedenle çiftçilermize destek veren Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a yapmış oldukları bu güzel çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Tohumluk arpalarımızın çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “TARIM, SİLİVRİ’NİN EN ÖNEMLİ PARAMETRELERİNDEN BİRİ”

Tohum dağıtım törenindeki konuşmasına, “İçinde bulunduğumuz coğrafyanın ne anlama geldiğini çok iyi analiz etmeli ve bu coğrafyada yaşamamızın bir anlamı olduğunun farkına varmalıyız.” diyerek başlayan Başkan Yılmaz, “İlçemiz Türkiye’nin en verimli topraklarına sahip. Biz Silivri’de yola çıkarken ‘Marka Kent Silivri’ dedik. Marka kent yolunda en önemli parametrelerden birinin de bu şehrin tarım potansiyelinin olduğunu söyledik. İlçemizin üzerine serilmiş ölü toprağını süpürmemiz gerektiğini, silkinmemiz gerektiğini ve üretmemiz gerektiğini ifade ettik. Ayrılmaz bir bütün olan turizm ile sanayi ile tarım ile Silivri’yi refah seviyesinin arttığı, mutlu insanların yaşadığı, tercih edilen bir kent yapmak adına yola çıktık. Bu anlayışla; geçtiğimiz yıl Silivri’de hiç ekilmeyen, dikilmeyen 350 dönüm belediye arazisine yerli ve milli, sertifikalı arpa tohumu ektik. Hasat ettiğimiz 120 ton arpanın tamamını 200’er kiloluk dilimlerle 600 çiftçimiz ile paylaştık. Bu yıl çıtayı ve ufku daha da öteye taşıyarak; 2 bin 500 dönüm belediye arazimizi ziraat ve tarım faaliyetleri ile üretime kazandırdık. Bu arazilerin 1000 dönümüne Seymen marka yerli ve milli, sertifikalı tohum ektik. Bu ekimin ardından 700 ton civarında ürün elde ettik. Bugün Değirmenköy Mahallemizde 50 ton tohumluk arpanın dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Toplamda 1.500 çiftçimize 200’er kiloluk dilimler halimde tohumluk arpa hediye edeceğiz. Çiftçilerimiz aldıkları tohumlar ile 15.000 dönüm araziyi ekerek üretime kazandırabilecek. Buradaki amacımız üretimden vazgeçmek üzere olan veya üretmekte zorlanan çiftçimizi üretime, üretmeye teşvik etmek. Biz ürettikçe, ürettiklerimizi de birbirimizle bölüştükçe bu topraklarda daha huzurlu ve refah içinde yaşarız. Silivri Belediyesi olarak üretmeye, üretken belediyecilik anlayışıyla da ürettiğimizi Silivri’nin güzel çiftçileri ile paylaşmaya devam edeceğiz.” dedi.

“70 YAŞINDAKİ TEYZEYİ ANLAYABİLİYORLAR MI?”

Silivri Belediyesinin bu yıl gerçekleştirdiği ve üreticiler tarafından yoğun ilgi gören saman dağıtımı hakkında yapılan ‘abartılıyor’ yorumu hakkında konuşan Başkan Yılmaz, “Bu yıl bildiğiniz gibi üreticilerimize 50 bin balya saman dağıtıyoruz. Bazıları ‘Silivri Belediyesi ne kadar abarttı, alt tarafı bir saman dağıtıyor.’ diyor. Bu yorumu yapanlara şunu sormak istiyorum; 50 balya samanı ahırının önüne getirdiğimizde gözünden yaş akan 70 yaşındaki teyzeyi anlayabiliyorlar mı? Kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın; biz, bu topraklardan gönlünü hiçbir zaman ayırmamış eli nasırlı çiftçi kardeşlerimizi, üreticilerimizi desteklemeye inatla ve kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“TARIM, ORMAN VE HAZİNE ARAZİLERİ BİZİM NAMUSUMUZ”

Konuşmasında verimli arazilere yapılan kaçak yapılara da değinen Başkan Yılmaz, “1960’lı yıllarda başlayan köyden kente göç şimdi tersine dönmeye başladı. Bu da tarımla iştigal eden arazilere bağ evi, yazlık evi, çiftlik evi veya hafta sonu kaçış evi yapılması sorununu ortaya çıkarıyor. Biz bu tersine göçten tarım topraklarını, orman ve hazine arazilerini korumak durumundayız. Çünkü bu topraklar bizim namusumuz. Buradan bir kez daha belirtmek istiyorum; kartvizitinde ne yazarsa yazsın, amcası, abisi, dayısı kim olursa olsun tarım arazisine, hazine arazisine, orman arazisine yapılan kaçak yapıları tek tek yıkacağız.” diye konuştu.

“TARIM VE HAYVANCILIK PROJELERİMİZDEN TEK KURUŞ KÂR BEKLEMİYORUZ”

Silivri Belediyesi tarafından ilçede gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Başkan Volkan Yılmaz, “Biz, hemen yanı başımızdaki 15 milyon nüfuslu İstanbul’un gıda deposu, tarım ambarı, hayvancılık merkezi olabilecek kapasitedeyiz. Bu anlayışla belediyemize ait ekilmeyen, dikilmeyen toprak kalmaması adına çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl 500 dönüm arazimize buğday ektik. Geçtiğimiz yıl 75 dönüm belediye arazimize yaptığımız ayçiçek ekiminden yaklaşık 10 ton yağ elde ettik ve bunları 5’er kiloluk tenekelerle 2.000 ailenin, fakirin fukaranın, garibin gurebanın mutfağına ulaştırdık. Bu yıl ise 500 dönüme ayçiçek ektik. Ekimden elde edeceğimiz 50.000 litre ayçiçek yağını yine 5’er kiloluk tenekeler halinde 10.000 ailenin evine yardım olarak ulaştıracağız. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün ürettiği 50.000 adet fideyi çiftçilerimize bedelsiz dağıttık. Özellikle küçük ölçekli hayvancının kaba yem ihtiyacını desteklemek amacıyla 75 dönüm arazimize mısır ektik. Bu mısırı silajlayıp, torbalayıp 500’er kiloluk dilimler halinde 1.000 küçük ölçekli hayvancımıza ücretsiz olarak dağıtmayı planlıyoruz. 4 farklı üzüm çeşidi ektik. Göreve geldiğimizde atıl durumda bulunan kovanları üretime kazandırarak 500 kg. bal ürettik. Trakya Tohumcular Derneği, Namık Kemal Üniversitesi ve Tekirdağ Valiliği ile iş birliği yaparak 8 farklı yerli ve milli ayçiçek tohumunun deneme ekimini gerçekleştirdik. Bu yıl tarımsal üretime desteğimiz yaklaşık 7 milyon TL olacak. Biz Silivri’nin bir tarım kenti olmasının Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sunacağından hareketle; Silivri’deki çiftçiye öncü olmak, önder olmak, nefes olmak adına Silivri’deki arazilerimizi ekiyor, dikiyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri de Silivri’deki yaşayan çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Bu çalışmaları yaparken belediyemizin kasasından para çıkarmıyor, kasaya da tek kuruş para koymuyoruz. Yani buradan bir kâr beklentimiz asla olmuyor. Beklentimiz; üretmekten vazgeçen veya darda, zorda olan çiftçinin, hayvancının yanında olmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek. Bu duygu ve düşüncelerle tamamen sosyal amaçlı, üretim amaçlı yaptığımız projelerimize destek olan mesai arkadaşlarıma, katkı sunan tüm tarım paydaşlarına, bizimle her zaman el ele yürüyen çiftçi kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi Cenab-ı Allah’a emanet ediyorum.” diye konuştu.

Tohumluk arpa dağıtım törenine; Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Mucip Gökçen, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nazif Koca, Sarı Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı ve Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından Kaymakam Partal ve Başkan Yılmaz, ilk tohumları çiftçilerin traktörlerine protokol üyeleri ile birlikte dağıttı. Daha sonra çevre esnafını ziyaret eden Başkan Yılmaz, Değirmenköy’de belediye tarafından saman dağıtımı yapılan besicilerle de keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.