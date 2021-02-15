Silivri Belediyesi’nden uyarı! Mecbur kalmadıkça…

Silivri Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan uyarı mesajında “Değerli Silivrililer, Kış mevsiminde özlemle beklediğimiz karlı günleri hep birlikte yaşıyoruz. Dün akşamdan beridir devam eden kar yağışının Pazartesi ve Salı günlerinde etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir. Bu sebeple özlemini çektiğimiz bu güzel manzara bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Sizlerden istirhamımız, kısıtlamalara riayet etmeniz, mecbur kalmadıkça araçlarınızla birlikte trafiğe çıkmamanız ve acil durumda bizlere telefonla ulaşmanız yönünde olacaktır. 7/24 sizler için görev yaptığımızı belirtiyor, iyi geceler diliyoruz. 444 2 047 - Dahili 1700” ifadelerine yer verildi.