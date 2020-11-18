Silivri Belediyesi’ne “Altın Karınca” Ödülü

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın tarımsal üretim projeleri arasında yer alan ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce hayata geçirilen “Atalık Tohumdan Doğal Pazara” projesi ödüle layık görüldü. Marmara Belediyeler Birliğinin yetkin yerel yönetimler ve yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir kentler oluşturmaya katkı sağlamak amacıyla düzenlediği “Altın Karınca” ödüllerinde, Silivri Belediyesi 381 proje arasından Yerel Kalkınma kategorisinde “Altın Karınca” ödülü almaya hak kazandı.

Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center’da gerçekleştirilen ödül töreninde “Altın Karınca” ödülünü Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’dan alan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri’de tarımsal üretimi artırmaya, yerli ve milli tohumlarımıza sahip çıkmaya, Silivri için üretmeye, Türkiye için geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “BU BAŞARI SİLİVRİ’DE TARIMA GÖNÜL VEREN HERKESİN”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada, “İstanbul’un en verimli topraklarına sahip olan Silivri’de tarım demeye, hayvancılık demeye, çiftçimize, üreticimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.” diyerek şöyle konuştu: "Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'Altın Karınca 2020' ödül töreninde 'Atalık Tohumdan Doğal Pazara' projemiz, Yerel Kalkınma kategorisinde 'Altın Karınca' ödülüne layık görüldü. Bu bizim için büyük bir onur ve gurur verici. Çünkü biz göreve geldiğimiz günden bu yana İstanbul’un en verimli topraklarına sahip olan Silivri’mizde tarıma ve hayvancılığa sahip çıktık. Yerli ve milli tohumun yaygınlaşması için büyük çaba sarf ettik. Bu vesile ile yoğun çalışma ve gayretlerinden dolayı Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüze, tarımsal projelerimize destek veren paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu başarı Silivri’de tarıma, üretime gönül veren herkesin başarısıdır. Bizler sadece öncü olmaya çalıştık. Silivri Belediyesi olarak, Silivri’de tarımsal üretimi artırmaya, yerli ve milli tohumlarımıza sahip çıkmaya, Silivri için üretmeye, Türkiye için geliştirmeye devam edeceğiz.”