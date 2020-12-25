Silivri Çikolatacısı yeni adresinde

“Özel günlerin ve bayramların vazgeçilmezi olan çikolatayı vatandaşların ağız tadına sundukları için mutlu olduklarını ifade eden “Silivri Çikolatacı” sının ilçe genelinde sosyal projelerde yer almasıyla bilinen işletme sahibi Fedai Balcı “Uzun yıllardır sektörün içindeyiz, Marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Silivri’mize bizim de bir katkımız olması adına marka ismimizi “Silivri Çikolatacısı” yaptık. Butik işletme konseptinde faaliyetimizi sürdürüyoruz. Çikolatalarımızı müşterilerimizin gözü önünde imal edip satışa sunuyoruz. Yine işletmemize özel Türk Kahvesini en iyi çekirdeklerden kendimiz kavurup öğüterek satışa sunuyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 17:17