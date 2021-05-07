Silivri'de 17 Köyde Veresiye Defterleri Silindi

Silivri Belediyesi geçen yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayında veresiye defteri silme geleneğini sürdürdü. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın öncülüğünde hayırseverlerin katkılarıyla bakkallara borcu olan ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarının tamamı ödendi.

Silivri Belediyesinden eş zamanlı hareketle Akören, Büyükkılıçlı, Bekirli, Beyciler, Çayırdere, Çeltik, Danamandıra, Fener, Seymen, Kurfallı, Büyüksinekli, Sayalar, Kadıköy, Gazitepe, Alipaşa, Küçükkılıçlı ve Yolçatı mahallelerini ziyaret eden belediye ekipleri muhtarlar eşliğinde bakkallara borcu olan ihtiyaç sahibi aileleri tespit etti.

17 köyde bulunan 38 bakkal ve markette 319 vatandaşın tutanak eşliğinde borçları ödenerek veresiye defterleri sıfırlandı.

BAŞKAN YILMAZ: “HAYIRLARA VESİLE OLMAK EN BÜYÜK MUTLULUĞUMUZ”

İhtiyaç sahibi vatandaşların köy bakkallarına olan borçlarının ödenmesine ilişkin bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak geçen yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayının bereketini paylaşarak veresiye defteri kapatama geleneğini yaşatıyoruz. Alan elin veren eli bilmediği, hayırda yarışmanın, yardımlaşmanın zarif usulü olan bu gelenek kapsamında 17 köyümüzde 319 ihtiyaç sahibi ailemizin bakkallarına olan borçlarını sıfırladık. Türk milletini tarih boyunca ayakta turan en büyük değerler arasında gelenek ve göreneklerine bağlılığı, garibi, gurabayı, yetimi koruyup kollamasıdır. Birlik ve beraberliğimiz paylaştıkça çoğalır. Bu güzel hayra belediyemiz aracılığı ile vesile olan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Böyle güzel hayırlara vesile olmak en büyük mutluluğumuz.” dedi.