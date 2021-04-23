Silivri'de miniklerin 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 101. Yılında bir gün öncesinden Abdullah Aliye Can Anaokulu öğrencileri tarafından coşkuyla kutlandı. 23 Nisan vesilesiyle bir açıklama yapan Okul Müdiresi Nuriye Doğan, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurulması ile egemenlik milletimize geçmiştir. Egemenliğimizin de çocuklarımıza emanet edilişini 101. yıl geçmesine rağmen aynı duygu ve coşkuyla kutluyoruz. “Temel ilke, Türk milletinin onurlu ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu, ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne denli zengin ve gönençli olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, uygar insanlık karşısında uşak durumundan öteye gidemez” diyen Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizlere hedefimizi göstermiştir. Bu hedef doğrultusunda, yılmadan ve yorulmadan gelecek nesilleri yetiştirmeye devam edeceğiz.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum" şeklinde konuştu.