Silivri Emniyet Müdürlüğü yeni binasında

Cumhuriyet Mahallesi Meclis Caddesi Numara 6 (Silivri Terminal İstanbul İstikameti) da hizmet vermeye başlayan Emniyet müdürlüğü binasının ruhsatı 18 Eylül 2019 tarihi itibari ile Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz tarafından onaylanmıştı.

Vatandaşların ihtiyacına göre özel olarak planlanıp tasarlanan ve birimler arasında kolayca geçiş imkânı sağlanan alanın olduğu binada Asayiş, Trafik, Çocuk Şube, Kaçakçılık, Terörle Mücadele ve diğer tüm birimlerin aynı çatı altında olmasıyla vatandaşlara da büyük kolaylık sağlamasının hedeflendiği belirtildi.